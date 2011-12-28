داستان اولین جاسوس دوجانبه انگلیس/عاملی که نازیها به آن می بالیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، به تازگی کتابی منتشر شده که در آن به زندگی "آرتور اونز" پرداخته شده است.

اونز اولین جاسوس دوجانبه انگلیس بود که نقش بسزایی در پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی داشت.

اونز در سال 1935 و در سفر به بلژیک از سوی نازیها برای جاسوسی علیه انگلیس استخدام شده بود. وی متولد ولز بود و تعلق خاطر کمی به انگلیس داشت.

اونز را سالها به عنوان جاسوس نازیها و شخصی که اطلاعات بسیار مهمی به آلمانها درباره ارتش انگلیس داده می شناختند. البته نام مستعار وی "جانی اوبرین" بود و در واقع اطلاعات با ارزشی نیز پیش از آغاز جنگ دوم جهانی درباره ارتش انگلیس به نازیها داده بود.

آرتور اونز، اولین جاسوس دوجانبه انگلیس

به نوشته دیلی تلگراف، اونز در ابتدا برای آلمانها کار می کرد، اما پس از آنکه "ام ای پنج" سرویس اطلاعاتی انگلیس، وی را شناسایی کرد، اونز پذیرفت که به عنوان نخستین جاسوس دوجانبه انگلیس مشغول به کار شود.

در این کتاب جدید به چگونگی فعالیتهای آرتور اونز و خدمات او به انگلیس در شکست اطلاعاتی نازیها و همچنین نقش وی در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم پرداخته شده است.

اونز همچنین نقش موثری در شناسایی جاسوسان آلمانی فعال در انگلیس و معرفی آنها به ام آی پنج داشت. به نوشته دیلی تلگراف، جاسوسان آلمانی که توسط اونز شناسایی می شدند دو راه بیشتر نداشتند یا آنکه به عنوان عامل دوجانبه با انگلیس وارد همکاری شوند یا آنکه به جوخه های مرگ سپرده شوند.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : هر چند اونز به عنوان جاسوس دوجانبه فعالیت می کرد، اما هویت او در انگلیس برای مدتها مخفی ماند به طوریکه مدتی به زندان افتاد و پس از آزادی مدتی به طور ناشناس درکانادا و سپس در ایرلند زندگی کرد.