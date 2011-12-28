حماسه ۹ دی مایه یاس و ناامیدی دشمنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی اظهار داشت: خیزش مردم در ۹ دی موجب ناامیدی دشمنان بیرونی نظام شد که احساس میکردند با کودتای مخملی میتوانند برای نظام ایران هم خطر جدی ایجاد کنند، اما مردم نشان دادند که مردم زمان حضرت علی (ع) نیستند که با بر سر نیزه کردن قرآن، از قرآن ناطق دست بردارند.
وی این موضوع را نشاندهنده بصیرت بالای اقشار مختلف مردم دانست و تصریح کرد: در روز ۹ دی همه به صحنه آمدند و نشان دادند که حق را شناختهاند و در فضای غبارآلود فتنه، به حبل المتین دست دادهاند.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران کشور ضمن اشاره به خاستگاه حرکت عظیم مردمی در روز ۹ دی اضافه کرد: حرکت عظیم ملت سلحشور و همیشه در صحنه از یک نگاه برآمده از عرق مذهبی و دینی آنها بوده است چرا که مردم چند روز قبل از این حادثه در روز عاشورا مشاهده کردند عدهای فریبخورده تلاش دارند تا به اساسیترین ارزشهای مورد وفاق حمله کنند.
وی با بیان اینکه مردم هیچگاه اجازه نمیدهند برخی جریانها به ارزشهایی مانند عاشورا توهین کنند، ادامه داد: از این رو شور و شعور حسینی (ع) به هم پیوست و یک حماسه جدید آفریده شد.
حجتالاسلام حسینی خاستگاه دیگر این حرکت بزرگ را ولایت فقیه به عنوان رکن وثیق انقلاب برشمرد و یادآور شد: در روز عاشورا این اصل مترقی مورد هجوم قرار گرفت و مردم به دلیل علاقه به ولی فقیه، این امر را برنتابیدند.
وی اضافه کرد: این مسئله نشان میدهد علیرغم اختلاف سلیقهها در طرفداران دیدگاههای سیاسی اعم از چپ، راست، اصولگرا و اصلاحطلب همه در چند نقطه اصلی تمرکز دارند که آنها مذهب و اصل انقلاب است.
معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران کشور گفت: حماسه ۹ دی به طور جدی انقلاب اسلامی را بیمه کرد و یک مسئله دشوار بعد از انتخابات را تغییر داد و به یک ظرفیت قوی و مستحکم برای دفاع از انقلاب تبدیل کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش حوزههای علمیه خواهران کشور حماسه ۹ دی را مایه یاس و ناامیدی دشمنان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی حسینی اظهار داشت: خیزش مردم در ۹ دی موجب ناامیدی دشمنان بیرونی نظام شد که احساس میکردند با کودتای مخملی میتوانند برای نظام ایران هم خطر جدی ایجاد کنند، اما مردم نشان دادند که مردم زمان حضرت علی (ع) نیستند که با بر سر نیزه کردن قرآن، از قرآن ناطق دست بردارند.
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