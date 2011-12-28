قلقلک دادن تنها راه نجات جان یک کودک از مرگ مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، "بن" هر شب چندین بار دست از تنفس کردن می کشد و مادرش مجبور است برای بازگرداندن تنفس فرزندش او را به آرامی قلقلک بدهد. وی با کمک سیستم هشدار دهنده ای از متوقف شدن تنفس فرزندش آگاه شده و خود را هراسان به اتاق بن می رساند تا با قلقلک دادن دوباره تنفس او را بازگرداند.

نوریس می گوید باید به شکلی فرزندش را تحریک کند تا دوباره نفس کشیدن را از سر بگیرد و برای این کار زیر چانه، کف پا و یا شکم بن را قلقلک می دهد و این کار برای از سر گرفته شدن تنفس کافی است. به گفت نوریس فرزندش یک شب 23 بار دچار توقف تنفس شد و تمامی این مدت به شیوه قلقلکی دوباره به حیات بازگشته است.

بن مبتلا به اختلالی به نام "آپنه" یا بی دمی است که در میان نوزادان نابالغ رواج زیادی دارد. این اختلال منجر به توقف تنفس نوزاد در خواب برای بیش از 20 ثانیه می شود و در صورتی که تا 5 دقیقه ادامه داشته باشد منجر به مرگ مغزی خواهد شد. این اختلال به واسطه رشد ناکامل ماهیچه ها و سیستم عصبی نوزاد در هنگام تولد رخ می دهد. معمولا نوزادان مبتلا به این اختلال با گذشت زمان درمان می شوند اما در زمان ابتلا یکی از بهترین شیوه ها برای تحریک سیستم عصبی و ماهیچه های نوزاد قلقلک دادن است.

بر اساس گزارش میل آنلاین، بن نیز به شدت نابالغ و در هفته بیست و چهارم از دوران جنینی متولد شده است به شکلی که پزشکان امیدی به نجات او نداشتند با این همه پس از گذشت 18 هفته بهبود پیدا کرده و به خانه انتقال پیدا کرد.