داریوش پاک بین در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای در شب گذشته با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معادن و تجارت، دبیرکل اتاق تعاون ایران، استاندار خوزستان و برخی دیگر از مسئولان خبرداد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در این جلسه توانمندی های استان خوزستان در بخش صادرات مورد بررسی قرار گرفت: افزود: در این جلسه که به مدت 2 ساعت به طول انجامید، اقدامات انجام شده در خوزستان در این بخش تشریح و از استاندار تقدیر شد.

وی تصریح کرد: همچنین در جلسه دیشب، آخرین وضعیت صادرات و مشکلات این استان بررسی و در نهایت منجر به تصمیم گیری برای تصویب شد تا مشکلات این استان در بخشهای مذکور رفع شود.