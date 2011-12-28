  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

پاک‌بین به مهر خبرداد:

جلسه صادراتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد

جلسه صادراتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد

دبیرکل اتاق تعاون ایران از برگزاری جلسه‌ای شب گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد صادرات استان خوزستان خبرداد.

داریوش پاک بین در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه ای در شب گذشته با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معادن و تجارت، دبیرکل اتاق تعاون ایران، استاندار خوزستان و برخی دیگر از مسئولان خبرداد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در این جلسه توانمندی های استان خوزستان در بخش صادرات مورد بررسی قرار گرفت: افزود: در این جلسه که به مدت 2 ساعت به طول انجامید، اقدامات انجام شده در خوزستان در این بخش تشریح و از استاندار تقدیر شد.

وی تصریح کرد: همچنین در جلسه دیشب، آخرین وضعیت صادرات و مشکلات این استان بررسی و در نهایت منجر به تصمیم گیری برای تصویب شد تا مشکلات این استان در بخشهای مذکور رفع شود.

کد مطلب 1495350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها