سومین کاندیداتوری سرشار برای انتخابات مجلس به انصراف ختم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تصاویر منتشر شده و اخبار گروه‌های سیاسی از چهارمین روز ثبت‌نام نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکی از ثبت‌نام محمدرضا سرشار نویسنده و رئیس انجمن قلم ایران برای کاندیداتوری انتخابات مجلس است، وی این ثبت‌نام را تایید می‌کند ولی اینگونه خبر می‌دهد که پس از ثبت‌نام، از کاندیداتوری انصراف داده است.

بر اساس این گزارش همزمان با انتشار تصویر سرشار در وزارت کشور در حین ثبت‌نام، وی در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر اعلام کرد که ثبت‌نام کرده اما پس از ثبت‌نام از این موضوع اعلام انصراف کرده است.

وی درباره دلیل انصراف خود نیز توضیحی نداده و اعلام کرد که بیش از این در این‌باره اظهار نظر نمی‌کند.

سرشار پیش از نیز در انتخابات مجلس ششم از سوی جامعه روحانیت مبارز تهران کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده بود و در انتخابات مجلس هشتم نیز به صورت مستقل اعلام کاندیداتوری کرده بود.

این گزارش می‌افزاید، ثبت نام و انصراف سرشار از کاندیداتوری در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری در حالی صورت می‌‌گیرد که چندی پیش انجمن قلم ایران که وی ریاست آن را بر عهده دارد در نامه‌ای به کمیته مرکزی جبهه متحد اصولگرایی با تأکید بر اینکه عده قابل توجهی از فحول اصیل فرهنگ و ادب و هنر متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه در آن عضویت دارند، یادآور شده بود این تشکل آمادگی دارد در این عرصه به عنوان بازوی مشورتی آن شورا، معتمدین مؤمن و متدین مردم در جبهه اصولگرایی را در رسیدن به برنامه‌ها، شعارها و شاخص‌های هنری و فرهنگی در عرصه انتخابات یاری رسانده و زمینه معرفی چهره‌های متعهد و خدوم هنری برای نامزدی مجلس شورای اسلامی را از طریق آن شورا فراهم کند.