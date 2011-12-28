باشگاه لیورپول خواستار به خدمت گرفتن مهاجم کلمبیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 26 ساله که در عضویت باشگاه "آولاندا"ی آرژانتین است در 15 دیدار این فصل 6 گل به ثمر رسانده و شماری از تیمهای اروپایی در پی به خدمت گرفتن وی هستند.
گوتییرز که از سوی مسئولان باشگاه آرژانتینی هشت میلیون پوند قیمت گذاری شده تجربه ناموفقی هم در تیم فوتبال ترابوزان اسپور ترکیه در سال 2010 دارد.
"رودولفو مولینا"، نایب رئیس باشگاه "آولاندا" در گفتگو با "Ole" اظهار داشت: تا بدین لحظه پیشنهاد مکتوبی دریافت نکردهایم و فقط حرف بوده است. وقتی پیشنهادی دریافت کنیم قطعا در خصوص آن مطالعه خواهیم کرد. باشگاه پیشنهادی را رد نمیکند اما در نظر داریم بازیکن خود را به بهترین قیمت بفروشیم.
"لوییز سوارز" هفته گذشته به دلیل استفاده از الفاظ نژادپرستانه علیه "پاتریس اورا"، بازیکن سیاهپوست منچستریونایتد، از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان هشت جلسه محروم شد.
نظر شما