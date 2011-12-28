نصب دوربینهای ترافیکی در میدان ونک

به گزارش خبرگزاری مهر، پورقاسم اعلام کرد: واحد ترافیک اداره فنی و عمرانی ناحیه با هدف نظارت وکنترل بر ورود وخروج تاکسی ها و جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی دو دستگاه دوربین ثبت ورود وخروج و یک عدد دوربین ثبت را در این پایانه نصب کرده است.

این مقام مسئول در منطقه 3 گفت: عملیات نصب دوربین ترافیکی از فعالیتهای شرکت کنترل ترافیک تهران است همچنین از سوی دیگر به منظور جلوگیری از افزایش مصرف سوخت تاکسیها و کاهش حجم ترافیک، طی سال جاری مسیر ویژه تاکسی از خیابان ونک به سمت پایانه میدان ونک راه اندازی شده است.

براساس این گزارش تاکسیهای فوق قبل اجرای طرح از بزرگراه کردستان، خیابان برزیل، میدان ونک تردد و سپس وارد پایانه ونک می شدند که حداقل 20 الی 45 دقیقه زمان خود را صرف تردد در این مسیر می کردند و با راه اندازی این خط ویژه در مصرف سوخت و زمان صرفه جویی شده است.