۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

پژوهشهای حوزه نماز و رسانه ملی بررسی می‌شوند

ستاد اقامه نماز در راستای ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی در رسانه ملی پژوهشهای برتر این حوزه را بررسی می‌کند تا فرهیختگان با انجام مطالعات عمیق پژوهشی مرتبط با این موضوع با محورهای ارائه شده وارد این عرصه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اقامه نماز درنظر دارد به بررسی پژوهشهای برتری بپردازد که در ذیل محورهای تغییر شده می توانند جهت استفاده بهینه از امکانات رسانه ملی برای گسترش هر چه بیشتر نماز در جامعه و به ویژه برای نسل جوان مورد بهره‌برداری قرارگیرند.

از این رو پژوهشگران این عرصه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی تعیین شده پژوهشهای خود را شرایط مقرر ارائه کنند.

ستاد اقامه نماز چهار محور نماز و فرآیند برنامه‌سازی در رسانه ملی، بعد اجتماعی نماز و رسانه ملی، بعد فرهنگی نماز و رسانه ملی، بعد سیاسی نماز و رسانه ملی را برای این پژوهش در نظر گرفته  که البته هرکدام از این محورها دارای زیرشاخه های خاص خود است.

پژوهشگران تا تا پایان بهمن ماه می توانند آثار خود را برای شرکت در این برنامه ارسال کنند.
 

