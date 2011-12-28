اکران خصوصی "پایان دوم" و انتصاب سرپرست جدید ناجی هنر

به گزارش خبرگزاری مهر اخبار مهم سینمای ایران امروز به شرح زیر است.

- طی حکمی از سوی مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا، سعید منتظرالمهدی به سرپرستی مؤسسه ناجی هنر منصوب شد. وی هم اکنون رئیس اداره سینمایی ناجا نیز هست.

پس از بازنشستگی علی سلطانی مدیر عامل موسسه ناجی هنر که از سال 85 عهده‌دار این سمت است و در آخرین دوره جشنواره فیلم پلیس نیز دبیر این جشنواره بود، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر معرفی مدیرعامل بعدی شکل گرفت که انتخاب منتظرالمهدی پایان این حدس و گمان‌ها بود.

- برنامه نقد و بررسی فیلم "گلچهره" امروز چهارشنبه 7 دی ماه، ساعت 17.30، در پردیس سینمایی رازی برگزار می شود.

در این برنامه وحید موسائیان(‌نویسنده و کارگردان)، فریدون شهبازیان(‌آهنگساز)، مسعود رایگان و لادن مستوفی(‌بازیگران) به سئوالات اعضای باشگاه و خبرنگاران پاسخ می دهند.

"گلچهره" در جشنواره فیلم فجر سال 89 مورد توجه اهالی نقد و صاحب نظر سینمایی قرار گرفت و موفق به دریافت جایزه بین الادیان جشنواره فیلم فجر، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کیش، جایزه بزرگ جشنواره باتومی و نامزد دریافت جایزه یونسکو شده است. همچنین لادن مستوفی برنده جایزه بهترین بازیگر زن، شد.

- فیلم "پایان دوم" ساخته یعقوب توکلی با حضور عوامل این فیلم در فرهنگسرای ارسباران به صورت خصوصی اکران می‌شود.

این فیلم که قرار است در گروه سینمایی آزاد توسط جبرائیل فیلم اکران شود جمعه، نهم دی‌ماه به صورت خصوصی برای اهالی سینما و خبرنگاران رسانه‌ها اکران می‌شود و در پایان اکران، نشست پرسش و پاسخ درباره فیلم برگزار می‌شود.

در اکران خصوصی "پایان دوم"، علاوه بر تهیه کننده و کارگردان آن، محمود کلاری، مدیر فیلمبرداری فیلم و مهدی فقیه، دانیال عبادی، آنا نعمتی، زیبا بروفه و سایر بازیگران آن نیز حضور خواهند داشت.

داستان فیلم درباره گذشته دو عاشق است که از هم جداش شده‌اند و پس از مدتی دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند. به گفته غفاری این فیلم درباره رویا و عشق، عشق و آرمان، آرمان و زمان، زمان و وصل، وصل و هجر، هجر و پایان و پایان و امید است.



اکران خصوصی "پایان دوم" و نشست پرسش و پاسخ درباره این فیلم، جمعه، نهم دی ماه، ساعت 18در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

