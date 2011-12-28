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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

اختصاصی مهر/

استیل آذین در آستانه سقوط به لیگ دسته دوم/ آذری استعفا کرد

استیل آذین در آستانه سقوط به لیگ دسته دوم/ آذری استعفا کرد

مدیرعامل باشگاه استیل آذین سمنان به دنبال قطعی شدن کسر 12 امتیاز از تیم فوتبال این باشگاه و احتمال سقوط سرخپوشان سمنانی به مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کسر 12 امتیاز از تیم فوتبال استیل آذین توسط فیفا قطعی شد، این تیم در خطر سقوط به لیگ دسته دوم قرار گرفته است.

براساس این گزارش، پرداخت نشدن 20 هزار فرانک سوئیس جهت هزینه مختومه شدن پرونده دادرسی باشگاه استیل آذین در کمیته انضباطی فیفا، تیم فوتبال این باشگاه را با خطر جدی سقوط به دسته دوم مواجه کرده است.

سعید آذری، مدیرعامل باشگاه استیل آذین به دنبال وقوع این مشکلات  از سمت خود در این باشگاه استعفا کرد تا مشکلات سرخپوشان سمنانی بیش از پیش شود.

کسر 12 امتیاز از تیم فوتبال استیل آذین به دلیل شکایت مربیان هلندی است که پیش از این هدایت سرخپوشان را برعهده داشتند اما مطالبات مالی‌شان به موقع پرداخت نشده بود.

استیل آذین سمنان در پایان نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ دسته اول با کسب 10 امتیاز و کسر 2 امتیاز قعرنشین گروه "الف" این مسابقات است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 1495360

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