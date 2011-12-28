جایگاه و منزلت والای شهرستان دماوند بر هیچکس پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی مشترک استان تهران و شهرستان دماوند افزود: مجموعه استانداری تهران همواره با نگاهی ویژه مباحث مرتبط با این خطه ارزشمند، بزرگ، مهد دانش، شهیدپرور و ولایی را دنبال می کند.
وی گفت: بررسی مشکلات و مسائل شهرستان دماوند در نشست برنامه ریزی استان تهران می تواند مقدمهای برای سفر ریاست جمهوری به این شهرستان قلمداد شود.
رئیس شورای تأمین استان تهران ادامه داد: بدین ترتیب برخی معضلات موجود در این خطه که نیازمند ورود ظرفیتهای فرا استانی است، با حضور رئیس جمهور حل و فصل خواهد شد.
وی بیان کرد: در بحث اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف استان تهران، پروژههای نیمه تمام در اولویت قرار گیرد.
تمدن با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشنهادهای سرجمع عدد و رقم اعتبارات سال 91 تقریبا دیده شده است، افزود: نکته حائز اهمیت در این میان، اهتمام مسئولان و مدیران دستگاههای شهرستانی در قالب برش و اولویتبندیهای طرحهای عمرانی و خدماتی است.
وی با تاکید بر لزوم سرکشی از نقاط مختلف استان تهران توسط مسئولان عنوان کرد: با توجه به عملکرد کنونی مسئولان شهرستانهای مختلف استان تهران، توصیه به سرکشی چندان نیاز نیست.
استاندار تهران اضافه کرد: به هر روی نباید حضور در میان مردم که در ردیف اصلی ترین ویژگیهای سبک و سیاق مدیریتی دولت خدمتگزار قلمداد می شود، از برنامههای مسئولان حذف شود.
وی گفت: از مزایای بی شمار حضور مسئولان درمیان مردم همین بس که مدیران می توانند با مستندات کافی و ادله محکم در نشستهای مختلف از حقوق مردم دفاع کنند.
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