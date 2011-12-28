جایگاه و منزلت والای شهرستان دماوند بر هیچکس پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر دیروز در جلسه شورای برنامه ریزی مشترک استان تهران و شهرستان دماوند افزود: مجموعه استانداری تهران همواره با نگاهی ویژه مباحث مرتبط با این خطه ارزشمند، بزرگ، مهد دانش، شهیدپرور و ولایی را دنبال می کند.

وی گفت: بررسی مشکلات و مسائل شهرستان دماوند در نشست برنامه ریزی استان تهران می ‏تواند مقدمه‏ای برای سفر ریاست جمهوری به این شهرستان قلمداد شود.

رئیس شورای تأمین استان تهران ادامه داد: بدین ترتیب برخی معضلات موجود در این خطه که نیازمند ورود ظرفیتهای فرا استانی است، با حضور رئیس جمهور حل و فصل خواهد شد.

وی بیان کرد: در بحث اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف استان تهران، پروژه‏های نیمه ‏تمام در اولویت قرار گیرد.

تمدن با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشنهادهای سرجمع عدد و رقم اعتبارات سال 91 تقریبا دیده شده است، افزود: نکته حائز اهمیت در این میان، اهتمام مسئولان و مدیران دستگاههای شهرستانی در قالب برش و اولویت‏بندیهای طرحهای عمرانی و خدماتی است.

وی با تاکید بر لزوم سرکشی از نقاط مختلف استان تهران توسط مسئولان عنوان کرد: با توجه به عملکرد کنونی مسئولان شهرستانهای مختلف استان تهران، توصیه به سرکشی چندان نیاز نیست.

استاندار تهران اضافه کرد: به هر روی نباید حضور در میان مردم که در ردیف اصلی ترین ویژگیهای سبک و سیاق مدیریتی دولت خدمتگزار قلمداد می شود، از برنامه‏های مسئولان حذف شود.

وی گفت: از مزایای بی شمار حضور مسئولان درمیان مردم همین بس که مدیران می ‏توانند با مستندات کافی و ادله‏ محکم در نشستهای مختلف از حقوق مردم دفاع کنند.