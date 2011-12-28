عملیات نجات کارگران حادثه بهار تبریز ادامه دارد/ 3 نفر جان باختند

محمد رضا برهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات نجات با گذشت 25 ساعت همچنان ادامه داشته و یکی از کارگران همچنان در زیر آموار باقی مانده است.

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه تعدادی از کارگران ساختمانی در محل حضور داشته و زیر آوار مانده اند، اظهار داشت: در ابتدای عملیات نجات یکی از کارگران نجات یافته و به بیمارستان منتقل شد و در ادامه عملیات تا پایان روز گذشته یکی از کارگران را مصدوم و سه نفر را در حالی که فوت کرده بودند ماموارن آتش نشانی از زیر آوار بیرون آوردند.

به گفته وی، پیش بینی می شود یک نفر دیگر از کارگران نیز همچنان در زیر آوار مانده است که ماموارن آتش نشانی همچنان در جستجوی وی هستند.

حادثه خیابان بهار ساعت 11 روز گذشته در اثر بتن ریزی سقف واحد مسکونی رخ داد که طی آن به گفته ماموارن آتش نشانی شش نفر از کارگران زیر آوار ماندند.

عملیات نجات کارگران با گذشت 25 ساعت از وقوع حادثه همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، پیش از این نیز روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری خبر ریزش خاک دیواره محل گود برداری بر روی کارگران مشغول به کار در ساختمانی در تبریز منتشر شد که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد که طبق اعلام نظام مهندسی علت این حادثه گودبرداری غیراصولی و عدم مهاربندی دیواره‌های جانبی گزارش شد.