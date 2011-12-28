تعطیلی پایگاه لیبرتی تا 6 ماه دیگر/ اخراج منافقین از عراق قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "کامل امین" در گفتگو با الحیات اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه ای که میان دولت عراق و سازمان ملل به امضا رسیده، مسئله ساکنان اشرف در استان دیالی باید به صورت مسالمت آمیز و انسانی پایان یابد.

وی با اشاره به هماهنگی وزارت حقوق بشر عراق با اردوگاه اشرف اظهار داشت: بر مبنای توافق امضا شده در هر مرحله 400 تا 800 تن از ساکنان اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل می شوند تا سازمان ملل بتواند در مسئله پناهنده شدن آنان به کشورهای خارجی وارد عمل شود.

وی تاکید کرد: مقرر است که روند اقامت منافقین در خارج از عراق و تعطیلی پایگاه جدید آنها (لیبرتی) طی 6 ماه انجام شود، البته عراق پناهنده شدن هیچکدام از این افراد را نمی پذیرد و مهلت 6 ماهه آنها را هرگز تمدید نمی کند.

کامل امین در ادامه تاکید کرد: برخی عناصر ساکن در اردوگاه اشرف حق اقامت در کشورهای اروپایی را دارند. در صورتی ما بقی آنها نیز بخواهند به ایران بازگردند و مشمول عفو دولت این کشور قرار بگیرند، دولت عراق آمادگی دارد با طرف ایرانی در زمینه اجرای حکم عفوشان وارد عمل شود.

سخنگوی وزارت حقوق بشرعراق خاطرنشان کرد: سازمان مهاجرت هم اکنون در حال بررسی پرونده ساکنان اشرف برای یافتن کشوری مناسب برای اقامت دادن آنها است.

خاطرنشان می شود رسانه های عراقی روز گذشته از انتقال 326 نفر از گروهک تروریستی منافقین به پایگاه نظامی لیبرتی بغداد خبر دادند.