به گزارش خبرنگار مهر سید محسن یحیوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین صبح امروز چهارشنبه پس از حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، در خصوص انگیزه اش برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: هدفمم برای شرکت در این دوره از انتخابات مجلس تلاش برای تحکیم هر چه بیشتر مبانی انقلاب اسلامی تحت رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه، تلاش برای رفع کاستی های در چارچوب توانمندیهای کشور و حل مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه همراه با دیگر نقاط کشور است.

وی در بیان ارزیابی عملکرد مجلس هشتم گفت: عملکرد نمایندگان مجلس هشتم به خصوص در عرصه سیاست خارجی را خوب می بینم.

یحیوی همچنین در خصوص قرار گرفتن نامش در لیست های اصولگرایی عنوان کرد: تا به حال با هیچ یک از گروه ها و جریان های سیاسی مذاکره ای نداشته ام و ضمن اینکه هنوز برای انجام این کار زود است چون باید ابتدا ثبت نام صورت گیرد و فراد مشخص شوند سپس رایزنی انجام شود.

وی در عین حال تصریح کرد: البته اگر در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار نگیرم از کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم انصراف خواهم داد.

این عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در خصوص فعالیت جبهه پایداری گفت: در جبهه پایداری چهره های موجهی وجود دارد و مجموعه ای هستند که از ابتدای تشکیل جدای از جبهه متحد اصولگرایان حرکت کرده اند به همین دلیل شرایطی را مطرح نمودند که با برخی از آنها موافقت نشد لذا نهایتا اعلام کردند که به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات مجلس نهم خواهند شد.

وی همچنین در خصوص اینکه اگر نامش در لیست جبهه پایداری باشد چه خواهد کرد نیز گفت: من بعد از بازگشت از اسارت زیر چتر روحانیت فعالیت کرده ام و کماکان هم زیر چتر روحانیون فعالیت خواهم کرد.

یحیوی ادامه داد: آیت الله مصباح یزدی چندین بار به اعضای جبهه پایداری تکلیف کردند که در قالب وحدت بزرگ اصولگرایان حرکت کنند اما آنها ترجیح دادند که به صورت مستقل در این دوره از انتخابات مجلس شرکت کنند.

وی افزود: اگر هدف در راستای نظام و قانون اساسی و رهنمون های ولایت فقیه باشد ایرادی به آن وارد نیست چون اصل بر این است که این جریان های اصولگرایی در جهت ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی حرکت کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: وحدت نظری بین اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم وجود ندارد و به نظر می رسد اصلاح طلبان از اهداف و برنامه های خود به این راحتی دست برندارند اما حتما در صحنه انتخابات حضوری فعال خواهند داشت.

وی در تشریح استراتژی اصلاح طلبان برای حضور در صحنه انتخابات مجلس نهم گفت: اصلاح طلبان چه به صورت آشکار و چه در پوشش چهره هایی که سفید باشند و از نظر شورای نگهبان مشکلی نداشته باشند در انتخابات شرکت خواهند کرد.

یحیوی خاطر نشان کرد: البته همه کسانی که اصول نظام که در آن ولایت مطلقه فقیه مطرح است قبول داشته باشند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی که سابقه حضور در دوره های چهارم، پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی را دارد قرار است از حوزه انتخابیه بروجرد در انتخابات مجلس نهم نامزد شود.