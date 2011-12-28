حماسه 9 دی برگ دیگری از کتاب وحدت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی اظهار داشت: همبستگی مردم در مقابل توطئه گران بزرگترین دستاوردی بود که از این حماسه به دست آمد.

وی با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه خواص و عوام باید وحدت ملی را جدی بگیرند، اظهار داشت: رمز ماندگاری یک ملت و محفوظ ماندن از تهاجم دشمنان اتحاد است که حماسه نهم دی ماه نشان داد همبستگی مردم به عنوان یادگار ارزشمند انقلاب اسلامی تازه و جوان باقی مانده است.

محمدی بیان کرد: همانطور که حضرت آیت الله خامنه ای نیز فرموده اند، فتنه پس از انتخابات، بر خلاف انتظار دشمن بصیرت ملت ایران را بیشتر کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: این اتفاقات نشان داد که مردم باید همواره به هوش بوده و در هر مساله ای به بیانات و سفارشات مقام معظم رهبری تکیه کنند چرا که فتنه همیشه منتظر ایستاده تا با کمترین فاصله مردم از ولایت ضربه خود را وارد کند.

تراب محمدی تاکید کرد: پشتیبانی از ولایت فقیه و چنگ زدن به ریسمان ولایت حفاظ مردم در برابر دشمنان خواهد بود تا آسیبی به کشور و مردم نرسد.

وی یادآور شد: حضرت امام خمینی (ره) با بیان اینکه ولایت فقیه برای مردم یک هدیه الهی است، راه روشن و امن زندگی سعاتمند را نشان دادند.

محمدی اضافه کرد: روز 9 دی روز اثبات حقانیت دولت عدالت محور متکی بر آرای قاطبه مردم ایران بود که یکی از الطاف خفیه الهی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: بنا بر اظهارات رهبر انقلاب، حضور مردم و ایمان دینی دو عنصر برجسته حماسه نهم دی بودند که این روز را در تاریخ به یک حادثه ماندنی تبدیل کردند.

محمدی اظهار داشت: ما وظیفه داریم این روز به فراموش نشدنی و حرکت عظیم و ماندگار مردمی را از یاد نبرده و آن را به عنوان تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دلهای مردم به تمام تصمیماتمان تسری دهیم.