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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

فصیحی خبر داد:

توصیه مراجع تقلید به کاندیدا شدن دکتر لاریجانی از قم

توصیه مراجع تقلید به کاندیدا شدن دکتر لاریجانی از قم

قم - خبرگزاری مهر: مشاور و مسئول دفتر دکتر لاریجانی در قم از توصیه مراجع تقلید به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاندیدا شدن از حوزه انتخابیه قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام فصیحی از تقدیر مراجع تقلید از تلاش‌های دکتر لاریجانی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان کرد: حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی از تلاش‌های آقای دکتر علی لاریجانی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی چه به عنوان نماینده مردم شریف قم و چه به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرده‌اند.

وی با اشاره به توصیه مراجع به کاندیدا شدن دکتر لاریجانی در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه قم ادامه داد: مراجع تقلید به دکتر لاریجانی توصیه کردند که در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه شهر مقدس قم شرکت کنند و این امر برای استان قم که به دلیل وجود مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و حوزه علمیه و مردم پیشرو در انقلاب اسلامی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است، لازم است.

کد مطلب 1495371

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