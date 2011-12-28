۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری منوط به تحمیل نشدن هزینه به شهرداری است

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: شورا در صورتی از دفاتر تسهیلگری حمایت می‌کند که هزینه برای شهرداری نداشته باشند.

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ایجاد دفاتر تسهیل گری مصوبه دولت است گفت: شورا از دفاتر تسهیل گری حمایت می کند مشروط بر این که همانند دفاتر خدمات الکترونیک خودشان هزینه هایشان را تامین کنند.

وی ادامه داد: کارایی این دفاتر ایجاد ارتباط بین مردم و شهرداری و افزایش انگیزه در میان ساکنان بافت فرسوده است.

شکیب تاکید کرد: سازمان نوسازی نیاز به تغییر بنیادی دارد و با تغییرمدیریتها و جا به جایی هیات مدیره مشکل این سازمان حل نمی شود.

وی با بیان اینکه مشکلات این سازمان ریشه ای در مباحث مادی کلان دارد گفت: امیدواریم مسئولان جدید این سازمان با نگاه دیگری فعالیتهای خود را ادامه دهند و تنها در حوزه سیاست گذاریهای کلان فعالیت کنند و موضوعات اجرایی را به مناطق واگذار کنند.

