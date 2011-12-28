حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ایجاد دفاتر تسهیل گری مصوبه دولت است گفت: شورا از دفاتر تسهیل گری حمایت می کند مشروط بر این که همانند دفاتر خدمات الکترونیک خودشان هزینه هایشان را تامین کنند.

وی ادامه داد: کارایی این دفاتر ایجاد ارتباط بین مردم و شهرداری و افزایش انگیزه در میان ساکنان بافت فرسوده است.



شکیب تاکید کرد: سازمان نوسازی نیاز به تغییر بنیادی دارد و با تغییرمدیریتها و جا به جایی هیات مدیره مشکل این سازمان حل نمی شود.

وی با بیان اینکه مشکلات این سازمان ریشه ای در مباحث مادی کلان دارد گفت: امیدواریم مسئولان جدید این سازمان با نگاه دیگری فعالیتهای خود را ادامه دهند و تنها در حوزه سیاست گذاریهای کلان فعالیت کنند و موضوعات اجرایی را به مناطق واگذار کنند.