نهم دی ماه روز خروش همه آزادیخواهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری افزود: در واقع هوشیاری و آگاهی آحاد مردم ایران در جریان فتنه 88، کوه محکمی در برابر توطئه های دشمنان قسم خورده انقلاب بود که نطفه ناپاک آن، از سالیان قبل توسط استکبار جهانی و صهیونیسم طراحی شده بود که با حضور آگاهانه و با بصیرت مردم، بسته شد.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید داد: همگی می دانیم که اگر هدایت رهبر فرزانه انقلاب در تدبیر امور و اطاعت محض امت از رهنمودها و راهکارهای علمی ایشان نبود مطمئنا روند انقلاب چیزی جز سرنوشت کشورهای فروپاشیده شده با انقلابهای مخملی نبود و چه زیبا ارتباط بین امت و امام برقرار شد و ثابت شد که مردم ایران اهل بصیرتند نه اهل کوفه.

صفری تصریح کرد: نبرد هشت ماهه ملت ایران در سال 88 همانند نبرد هشت ساله اش در جنگ تحمیلی با همه صاحبان زور و تزویر بود.

وی گفت: دشمن بداند که راه روشن انقلاب اسلامی هرچه پرشتاب تر و پرفروغ تر برای دستیابی به ارزش های والای خود طی می شود و در مقابل دسیسه های استکبار و ایادی آن به مقابله برمی خیزد.

صفری افزود: 9 دی روز فراموش نشدنی، روز خروش همه آزادی خواهان در تاریخ است که نشان داد بصیرت، اطاعت و پیروی از منویات مقام معظم رهبری چگونه توانست فتنه‌های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کند و بار دیگر موجب عظمت و عزت ایران اسلامی شود.

فرماندار شهرستان روانسر در پایان گفت: دشمنان نظام و انقلاب، لحظه‌ای دست از دشمنی بر نخواهند داشت و باید در همه زمان‌ها با بصیرت، آگاهی و درک از حوادث و اتفاقات با حضوری مداوم و گسترده برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی آماده باشیم.

