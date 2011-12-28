تنیس با ویلچر ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تنیس با ویلچر ایران در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی تنیس با ویلچر که بهمن ماه سال‌جاری در شهر دهلی نو برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.

امیر ابراهیمی، دبیر انجمن تنیس با ویلچر با اعلام این خبر افزود: مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی در چهار منطقه جهان برگزار می‌شود که در منطقه آسیا، هند میزبانی آن را برعهده گرفته است.

رقابت‌های آسیایی این جام در مرحله مقدماتی با حضور 24 تیم از کشورهای مختلف آسیایی در قالب دو گروه از 27 تا 30 بهمن ماه سال جاری در شهر دهلی نو، برگزار می‌شود. در جریان این رقابت‌ها، تیم‌های صدرنشین هر گروه، مستقیما به جام جهانی تنیس با ویلچر که سال 2012 به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود، راه می‌یابند.

تیم ملی تنیس با ویلچر ایران با سه ملی پوش در این رقابت‌ها حضور می‌یابد.