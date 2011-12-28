به گزارش خبرنگار مهر وضعیت بازار ارز، شورای پول و اعتبار را بر آن داشته است که در تمام جلسات اخیر خود مروری بر نرخها و شرایط این بازار و مصوباتی را برای بانک مرکزی داشته باشد.

شورای پول و اعتبار در حالی در جلسه دیشب خود تشکیل یک کارگروه ویژه برای کنترل بازار ارز را به تصویب رسانده و بانک مرکزی را موظف کرده است که نرخ شناور مدیریت شده اجرایی کند که در جلسه پیش از آن نیز تعدیل نرخ ارز و تک نرخی شدن آن را در دستور کار بانک مرکزی قرار داده بود.

به نظر می رسد که بانک مرکزی که در میانه سال جاری موفق نشد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند، نرخ سود بانکی را در بسته سیاستی - نظارتی سال 91 با شرایط دیگری به شورا پیشنهاد کند تا شاید نرخ های سود جذابیت بیشتری برای جذب نقدینگی سرگردان بازار داشته باشد.

این روزها وضعیت بازار ارز به حدی جذاب شده است که دیگر نمی توان گفت دلالان، سفته بازان و سوداگران مشتریان این بازار هستند، بلکه مردم عادی هم جذب این بازار شده اند و پول های خود را از بانکها خارج و به سمت این بازار روانه می کنند.

دیگر اقدامات بانکها برای جذب سپرده های بانکی در مقابل بازار ارز به پایان خط رسیده است، وقتی نرخ دلار طی 3 روز به ناگهان بیش از 100 تومان افزایش قیمت پیدا می کند، چگونه می تواند نقدینگی های سرگردان را به خود جذب نکند.

اما نرخ های بازار ارز بی توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار همچنان می تازد، گرچه در برخی روزها با کاهش اندکی مواجه می شود، اما ناگهان با افزایش قیمت چند برابری کاهش نرخ را جبران می کند.

نقدینگی سرگردان که در برخی مقاطع زمانی به بازار سکه می رود، هم اکنون با اجرای سیاست پیش فروش سکه در شعب بانکی که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی با استقبال مردم مواجه نشده است، به بازار ارز منتقل شده است.

پیش از این گفته می شد که با بازگشت معاون ارزی بانک مرکزی از سفر کاری، برنامه های جدیدی در بازار ارز اجرایی شود، اما با توجه به مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست منسجمی برای اجرا در این بازار ندارد.

البته در مقاطعی که بانک مرکزی سیاست ارزی خاصی را اجرایی می کند، سوداگران بازار ارز با یک گام پیشتر حرکت کرده و اجرای سیاست ها و برنامه های ارزی را دچار اختلال می کنند.

هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 1530 تومان است، افزایش تصاعدی قیمت دلار طی روزهای اخیر در حالی شکل گرفته است که هنوز مقامات ارزی بانک مرکزی هیچ واکنشی به افزایش قیمت دلار در بازار نشان نداده اند و برنامه یا سیاست خاصی را اتخاذ نکرده اند.