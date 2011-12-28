۷ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

با انتخاب انجمن ورزشی نویسان؛

بهداد سلیمی و خدیجه آزادپور برترین ورزشکاران سال2011 ایران شدند

ورزشی نویسان ایران با اختصاص بیشترین آراء، بهداد سلیمی و خدیجه آزادپور را به عنوان برترین ورزشکاران ایران در سال 2011 معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نظرسنجی که براساس فراخوان انجمن جهانی ورزشی نویسان (ایپس) و به منظور انتخاب برترین‌های ورزش کشورهای جهان انجام شد در بین ورزشکاران مرد بهداد سلیمی (وزنه برداری) با اختصاص 86 درصد آرا رتبه نخست را از آن خود کرد. احسان حدادی (دوومیدانی)، علیرضا نادی (والیبال)، و سعید عبدولی (کشتی فرنگی) به ترتیب رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. در بین ورزشکاران زن نیز رتبه نخست به خدیجه آزادپور (ووشو) اختصاص یافت و آرزو معتمدی (قایقرانی)، مه لقا جام بزرگی (تیراندازی) و سوسن حاجی پور (تکواندو) در رتبه‌های بعد قرار گرفتند.

نتایج این نظرسنجی از سوی انجمن ورزشی نویسان ایران جهت درج در سایت و مجله انجمن جهانی ورزشی نویسان به دبیرخانه ایپس ارسال شد.

