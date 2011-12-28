سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل استعفایش از سمت مدیرعاملی باشگاه استیل آذین سمنان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: من پیش از آنکه به استیل آذین بیایم، برنامه‌ استراتژیک یکساله را به آقای هدایتی ارائه کردم که آوردن تیم به سمنان و حضور افاضلی در کادرفنی تیم، جزیی از این برنامه بود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر با بررسی‌هایی که انجام دادم، فهمیدم کسر 12 امتیاز از تیم فوتبال استیل آذین تقریبا قطعی شده است. طبق هدفگذاری من تیم باید در پایان نیم فصل 30 امتیاز کسب می‌کرد اما با کسر 12 امتیاز، تنها 10 امتیاز داریم که این موضوع همه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ام را برهم زده است.

مدیرعامل مستعفی باشگاه استیل آذین با بیان اینکه "نمی‌خواهد پرونده و سابقه مدیریت ورزشی‌‌اش خدشه‌دار شود به همین خاطر تصمیم به استعفا از سمت مدیرعاملی باشگاه استیل آذین گرفته است"، تاکید کرد: من استعفای خودم را به هدایتی اعلام کردم اما ایشان هنوز هیچ عکس‌العمل رسمی از خود ارائه نکرده است. من دست مدیران استیل آذین را باز گذاشتم تا مدیر توانمندی را جانشین من در این باشگاه کنند.

وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر استیل آذین با خطر جدی دیگری هم مواجه است که براین اساس باشگاه باید طبق نامه مورخه 15 دسامبر 2011 فیفا، بابت هزینه مختومه شدن دادرسی پرونده باشگاه استیل آذین که رای نهایی آن منجر به کسر 12 امتیاز از باشگاه استیل آذین شده است، البته منظور از مختومه اعلام شدن پرونده‌ها بازگشت 12 امتیاز نیست بلکه جلوگیری از مجازات‌های شدیدتری از سوی کمیته انضباطی فیفاست که مهمترین آن سقوط تیم خواهد بود.

آذری در همین خصوص تاکید کرد: این هزینه در مجموع 20 هزار فرانک سوئیس است، که باشگاه استیل آذین باید آن را به حساب کمیته انضباطی فیفا پرداخت می‌کرد که این اقدام تا این لحظه انجام نشده است.

مدیرعامل مستعفی باشگاه استیل آذین در خاتمه تصریح کرد: من حتی این موضوع را به مسئولان باشگاه به ویژه وکیل باشگاه هشدار داده‌ام اما وی هنوز نقطه نظری را در این خصوص به ما اعلام نکرده است، با این شرایط به نظر می‌رسد حکم انضباطی دیگری از سوی فیفا در این خصوص باشگاه استیل آذین را تهدید می‌کند که در صورت صدور این حکم نتیجه آن سقوط استیل آذین به دسته دوم خواهد بود.