گشایش در بحران سیاسی عراق/ نشانه های توافق در اتوبان بغداد -اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در گزارشی از اوضاع سیاسی کنونی عراق اعلام کرد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و اسامه النجیفی رئیس پارلمان این کشور درباره حل مسئله طارق الهاشمی (معاون طالبانی که متهم به حمایت از اقدامات تروریستی است) از طریق قضایی به توافق دست یافته اند.



طالبانی و النجیفی همچنین خواستار برگزاری کنفرانس ملی با حضور تمام گروههای سیاسی برای حل این مشکل و دیگر مشکلات عراق شده اند.



گزینه آرامش بهتر از تنش



از سوی دیگر طارق ماهر خبرنگار العربیه از بغداد گزارش داد، به نظر می رسد صحنه سیاسی میان بغداد و اربیل تا حدودی به هم شبیه باشد، چرا که تقریبا میان رهبران کردستان و دو طرف بحران یعنی العراقیه و ائتلاف دولت قانون توافقی به دست آمده است که گزینه آرامش بهتر از تنش است.



به گفته خبرنگار العربیه، همچنین این دیدگاه حاکم است که مسئله الهاشمی روند طبیعی خود را از طریق دستگاه قضایی دنبال کند.



طرح نوری کامل المالکی برای برگزاری کنفرانس ملی



خبرنگار العربیه همچنین از طرح جدید دولت قانون به ریاست نوری المالکی برای حل بحران سیاسی کنونی میان دولت قانون و العراقیه خبر داد.



به گفته طاهر ماهر، بر اساس طرح مالکی، کنفرانس ملی فردا پنجشنبه برگزار می شود و تا کنون هیچ مانعی از سوی العراقیه مشاهده نشده است.



العربیه اعلام کرد مشکل این است که الهاشمی بر پیگیری پرونده خود در کردستان اصرار می کند. بر اساس این گزارش، قرار است کنفرانس فردا،مکانی برای حل تمام مشکلات موجود ازجمله بحران میان نخست وزیر ومعاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق و همچنین مشکل به وجود آمده میان مالکی و صالح المطلک معاون وی باشد.



خبرنگار این شبکه خبری گزارش داد درصورتی که العراقیه مشکل تراشی نکند و حضور تمام نمایندگان عراقی، تمام مشکلات ازجمله مشکل مشارکت ملی و همچنین مشکل وزیران امنیتی که هنوز معرفی نشده اند و نیز مسئله تحریم جلسات پارلمان عراق از سوی نمایندگان العراقیه در این کنفرانس مطرح خواهد شد.