لاریجانی: کاندیدای قم هستم/ فرمایش مراجع برای من مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم رونمایی از نرم افزار چند رسانه ای بصیرت که در محل تالار آفتاب مجلس شورای اسلامی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا با توجه به دعوت مراجع اعزام از شما برای حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم خودتان هم به این تصمیم رسیده اید، گفت: ان شاالله حتما فرمایش مراجع بزرگ برای من نقطه مهم برای تصمیم گیری است.