هماهنگی هایی با جبهه پایداری دارم/ به خودم از 20 نمره 2 می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، پیش از ظهر چهارشنبه پس از حضور، در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، طی سخنانی در خصوص اولویت های کاریش در مجلس نهم عنوان کرد: اولویت کاری من در مجلس نهم کار فرهنگی است، چون اگر فرهنگ درست شود، همه چیز درست خواهد شد.

وی همچنین در خصوص اینکه اگر در این دوره رأی نیاورید چه کار خواهید کرد؟ گفت: کار اصلی من خبرنگاریست و اگر رأی نیاورم مهم نیست، چون کار خبرنگاری پیگیری و مطالبه گری یعنی همان کاری که یک نماینده مجلس انجام می دهند.

این خبرنگار سابق رسانه ملی در نیویورک در ادامه در خصوص اینکه شما به عملکرد خود در مجلس هشتم چه نمره ای از 20 به خود می دهید، گفت: من نمره 2 را به خودم می دهم و مشکل از من نیست، بلکه مشکل از مجلس است، چون نمایندگان دچار مسائل روزمره خود شده اند و از وظیفه اصلی نمایندگی خود دور شده اند.

وی همچنین در خصوص اینکه نامش در کدام لیست اصولگرایی خواهد بود، گفت: من از جبهه اصولگرایی در انتخابات مجلس شرکت می کنم البته ممکن است هماهنگی هایی در جبهه پایداری داشته باشم چون آنها از هم جدا نیستند و شاید دو سوم افراد آنها یکی باشند ضمن اینکه ما اصولگرا و پیرو رهبری هستیم.