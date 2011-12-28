تئاتر شهر؛ از شفاف سازی تا سیاه نمایی

در پی ارسال توضیح روابط عمومی تئاتر شهر پیرامون درج خبر "یک میلیارد و 760 میلیون تومان برای 33 نمایش" به تاریخ پنجم دی ماه امسال و درج بلادرنگ آن در خبرگزاری برای عمل به وظیفه اطلاع رسانی صحیح، لازم است به آن روابط عمومی محترم توضیحات تکمیلی زیر را در همان هفت بند ارجاعی منتقل کنم.

ذکر این نکته ضروری است که بنده یک ماهی است در این خبرگزاری خدمت را آغاز کرده ام و تمام توضیحات حقیر پیرامون همین خبر و فقط برای روشن شدن بیشتر قضیه است.

قبل از ورود به بحث اصلی ضروریست نکته‌ای عمومی در خصوص نحوه اطلاع رسانی و تنظیم اخبار حوزه تئاتر توسط آن روابط عمومی را ذکر کنم. متاسفانه علیرغم سابقه طویل المدت روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر و ارتباط خوب با رسانه ها که لااقل این حقیر از زمان آقای بهرامی عزیز به یاد دارم و به مدیران بعدی و کنونی نیز تسری پیدا کرده است، اطلاع رسانی این مرکز محدود به اجراها و اخبار گه گاهی در قالب گزارش های اجرا و گفتگوهای سفارشی است که عمده آنها یکسویه و فاقد شفافیت لازم برای مخاطبان رسانه ها و از جمله خبرگزاری مهر است. این می شود که خبرنگاران در پی رسالت اصلیشان که نشر صحیح اخبار است وظیفه ای را که بخش اطلاع رسانی این مجموعه در آن اهمال کرده و اگر خوشبینانه و بدون نگاه لاپوشانانه به آن نگاه کنیم و فراموشی و کاهلی را عامل آن بدانیم ، بر عهده گرفته اند. بنابراین استفاده از واژه هایی نظیر "غرض ورزی، یکجانبه نگری، سیاه نمایی و انعکاس گزینشی اخبار و تحولات تئاتر" سرپوش گذاشتن بر اهمال روابط عمومی تئاتر شهر در ضعف اطلاع رسانی خودش است.



"پاسخ گویی، شفاف سازی و صراحت لهجه رئیس مجموعه تئاتر و اعلام اعداد و ارقام اجراها و بودجه‌های تولیدی و عمرانی این مجموعه" از منظر روابط عمومی محترم آن مجموعه "کم نظیر" است و از منظر رسانه ای ناقص. " اقدام داوطلبانه و البته از سر وظیفه" هم که به آن اشاره کرده اید و منتش را بر سر ما و اهالی رسانه گذاشته اید از وظایف هر مدیری است منتها آنقدر انجام نشده که وقتی مدیری آن را انجام می دهد گویی شق القمر انجام داده و البته منظور من اقدام مدیر محترم تئاتر شهر نیست و این قضیه تعمیم به اغلب مدیران دارد.



انتشار این ارقام "قابل استعلام و تایید" از منظر روابط عمومی محترم چه اشکالی دارد که جای انتشار آن توضیح هفت بند ارسال می شود؟



بازی با واژه های " تخصیص" و "پرداخت" چیزی بر وجه شفاف سازی مورد درخواست نمی افزاید.

5. در این بند "اطلاعات ناقص و غلطی که به مجموعه تئاتر شهر نسبت داده اید" همان نبود اطلاع رسانی صحیح شماست که باعث می شود اخبار کامل نباشند و اگر با روانشناسی شایعه از منظر رسانه ای آشنا باشید دلیل اصلی پیدایش شایعات درست و غلط است. در این بند نیز فرموده اید:"چنانچه نگارنده محترم اطلاعات دقیق و جامعی را برای تنظیم همین مطلب از مجموعه تئاتر شهر می خواست در کمال صداقت و بی درنگ در اختیار وی گذاشته می شد." دیر نشده حالا در اختیار بگذارید. انحصار طلب هم نیستیم برای همه رسانه ها ارسال کنید

6. این که "مجموعه تئاتر شهر علیرغم سال های گذشته حساب مالی جداگانه ای نداشته و هیچ نوع وجهی به این مجموعه تحویل نمی شود، بلکه به حساب قانونی انجمن هنرهای نمایشی واریز می شود" مبحثی کلی است و ارتباطی به خبر مندرج مذکور ندارد.

7. در پایان مجددا اظهار امیدواری می کنیم که عملکرد رسانه ای روابط عمومی تئاتر شهر همچون گذشته نباشد و در کنار صداقت ، خیر خواهی و حمایت از هنر نمایش به وظیفه رسانه ای خود درست عمل کند.

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عباس کریمی