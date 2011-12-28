شرکتهای برتر اینترنتی آذرماه/ تست سرعت اینترنت توسط کاربران

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور با راه اندازی سرویس سنجش سرعت اینترنت، هر ماه شرکتهای برتر ارائه دهنده خدمات اینترنت را از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت به کاربران ارزیابی می کند که در این زمینه از تستی که از سوی کاربران انجام می شود، کمک می گیرد.



براین اساس کاربران اینترنت با تست و اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود که از طریق دانلود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت امکان پذیر است می توانند در این ارزیابی شرکت کنند.



در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و 2 طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها، متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند که سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است.



تست سنجش سرعت اینترنت از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه بخشی از پهنای باند ارائه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.



استقبال کاربران از تست سنجش سرعت اینترنت



به گزارش مهر، نگاهی به سرویس های ارائه شده از سوی شرکتهای برتر اینترنتی طی یک سال گذشته از افزایش تعداد سنجش سرعت اینترنت از سوی کاربران حکایت دارد؛ به نحوی که این موضوع باعث شده تا شرکتهای ارائه دهنده خدمات به این کاربران به دلیل افزایش تعداد تستها با تفاوت چشمگیری نسبت به دیگر شرکتها در صدر برترین ارائه دهندگان جای گیرند.



در جداول برترین ارائه دهندگان اینترنت در آذرماه امسال بیشترین تستهای انجام گرفته مربوط به کاربران اینترنت با پهنای باند 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و شرکتهای شاتل ، پارس آنلاین و ایرانسل و ارتباطات مبین نت در اکثر بازه های زمانی و در پارامترهای مختلف موفق به ارائه خدمات مطلوب به مشترکان خود شده اند.

پیش از این نیز قرار بود تست سنجش سرعت مشترکان GPRS موبایل انجام شود که به نظر می رسد هنوز اپراتورهای موبایل در جمع سرویس دهندگان برتر اینترنتی قرار نگرفته اند و حضور ایرانسل در جمع برترین سرویس دهندگان مربوط به ارائه سرویس اینترنت وایمکس این اپراتور می شود.

سرویس دهندگان برتر اینترنتی آذرماه



به گزارش مهر، در آذرماه امسال مرکز متما تست سنجش سرعت کاربران اینترنت را در سه بازه زمانی و 4 گروه با توجه به پارامتر دسترسی به سرعت 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت بر ثانیه تقسیم کرده و براساس آن برترین سرویس دهنده های اینترنتی دایل آپ ، ADSL و وایمکس را اعلام کرد.



براین اساس شرکتهای شاتل و پارس آنلاین سرویس دهندگان برتر برای سرعت دسترسی 64 کیلوبیت بر ثانیه و در بازه های زمانی مختلف شناخته شدند و برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، ارتباطات مبین نت و ایرانسل برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح و 8 تا 16 بعدازظهر انتخاب شدند و در بازه زمانی 16 تا 24 نیز عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، ارتباطات مبین نت ، ایرانسل ، نداگستر صبا و آسیاتک سرویس دهندگان برتر سرعت 128 کیلوبیت برثانیه بودند.

علاوه بر این شرکتهای شاتل و پارس آنلاین برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح، شاتل، پارس آنلاین، ایرانسل و نداگسترصبا برای بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر و شاتل، پارس آنلاین ارتباطات مبین نت و ایرانسل برای بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی 256 کیلوبیت بر ثانیه در آذرماه معرفی شدند.



مرکز متما شرکتهای عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، توسعه رسان پاسارگاد و شاتل را به عنوان سرویس دهنده های برتر برای سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه در بازه زمانی 1 تا 8 صبح انتخاب کرده و شرکتهای عصرانتقال داده ها، پارس آنلاین، شاتل، اندیشه سبز خزر، توسعه رسان پاسارگاد ، ارتباطات مبین نت ، ایرانسل و افرانت نیز سرویس دهنده های برتر به کاربران با این سرعت در بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر شدند.

کاربران اینترنت پرسرعت شرکتهای عصر انتقال داده ها ، پارس آنلاین ، شاتل ، توسعه رسان پاسارگاد ، شبکه ارتباط شبدیز ، ایرانسل ، ارتباطات مبین نت، افرانت و نداگسترصبا را نیز به عنوان سرویس دهنده های برتر سرعت 512 کیلوبیت برثانیه در بازه زمانی 4 بعدازظهر تا 12 شب در آذرماه انتخاب کردند.



جداول معرفی شرکتهای برتر ارائه دهنده اینترنت



به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از اول تا 30 آذرماه به ترتیب در بازه های زمانی 1 تا 8 صبح، 8 تا 4 بعدازظهر و 4 بعدازظهر تا 12 شب و به نسبت سرعت دسترسی 64 کیلوبیت ، 128 کیلوبیت و 256 کیلوبیت بر ثانیه به شرح زیر است:

برترین های 64K

برترین های 128K

برترین های 256K