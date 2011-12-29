یک میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علم الهدایی اظهار داشت: با توجه به رقابت های سنگین و تنگاتنگ در بازارهای جهانی ناگریز هستیم به سمت تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت گام برداریم.

وی افزود: به همین دلیل حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان و فناور در دستور کار دولت و مسئولان اجرایی استان قرار گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان گفت: شرکت های دانش بنیان و یا صاحبان ایده های کاربردی و عملیاتی برتر ضمن حمایت های تسهیلاتی، به لحاظ علمی نیز پشتیبانی شده و در پارک علم و فناوری مستقر می شوند و زمینه برای به تولید انبوه رسیدن ایده و اختراع آنان فراهم می شود.

علم الهدایی با بیان اینکه هم اکنون 200 شرکت مورد حمایت پارک علم و فناوری قرار دارد از پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به مجموع این شرکت ها خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و راه اندازی بورس ایده گفت: ایده های عملیاتی و کاربردی افراد خریداری و حمایت می شود.