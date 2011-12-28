به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: حماسه تاریخی مردم ایران در ۹ دیماه ۱۳۸۸ برگ زرین دیگری از دفتر انقلاب اسلامی و آیت بزرگ رحمت واسعه پروردگار بود.



در ادامه آمده است: این حادثه عظیم و فراموش‌ناشدنی در حالی شکل می‌گرفت که فتنه‌گران داخلی با هدایت مستقیم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و انگلیس تلاش می‌کردند تا فضای کشور را به آشوب بکشانند و به خیال خام خود، مردم را نسبت به انقلاب ناامید سازند. آنان از این نکته غافل بودند که ملتی که با حسین بن علی (ع) و قیام خونین عاشورا عهد بسته است، ظلم و ستم و فتنه‌گری را تحمل نمی‌کند و با‌‌ همان روح عاشورایی به خروش می‌آید و حماسه‌های عظیم خلق می‌کند.



در ادامه بیانیه جامعه مدرسین آمده است: ‌ پیام اصلی مردم در ۹ دی، پایبندی همیشگی به ارزش‌های دینی - بویژه عاشورای حسینی - نفی سلطه زورگویان و زیاده‌خواهان، پیروی از راه امام و شهیدان، اعتقاد راسخ به اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و وفاداری نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.



در ادامه تاکید شده است: ‌در این می‌ان، افزایش بصیرت عمومی امری مهم و لازم است. بصیرت در ایام فتنه، بیش از هر زمان دیگری لازم است، امّا در غیر ایام فتنه نیز باید کوشید تا ضمن بصیرت‌افزایی، خود را برای فتنه‌های احتمالی آماده ساخت. آری، ملتی که عزم نابودی مستکبران و طاغوت‌ها و احیای کلمه الله و برافراشتن پرچم توحید را دارد باید از تبار "حملوا ‌بصائرهم علی اسیافهم" باشد و همواره "واجعل النّور فی بصری و البصیره فی دینی" در دعای خویش از پروردگار بخواهد تا در فتنه‌ها، پیروز میدان باشد. در این میان، مسئولیت جوانان عزیز بیش از دیگران و مهم‌تر خواهد بود.



در پایان آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت این حماسه تاریخی و بزرگ همگان را به تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و شرکت پرشور در برنامه‌هایی که بدین منظور برگزار می‌گردد دعوت می‌ کند.