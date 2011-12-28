شکستی دیگر برای اوباما/ دموکراتها سنا را از دست می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بن نلسون" از نمایندگان دموکرات سنای آمریکا اعلام کرده که برای دور آینده انتخابات این مجلس نامزد نخواهد شد.

نلسون که به عنوان یکی از دو نماینده ایالت نبراسکا در مجلس سنای آمریکا حضور دارد، از چهره های شناخته شده و قدیمی دموکراتها در این ایالت است و با کناره گیری او از حضور در انتخابات آینده، دموکراتها نگران از دست دادن اکثریت خود در برابر جمهوریخواهان هستند.

نلسون ۷۰ ساله در ویدئویی که بتازگی منتشر کرده علت اصلی کناره گیری خود را فرارسیدن زمان بازنشستگی از فعالیتهای سیاسی اعلام کرده است.

با اعلام این خبر، رقابت های سیاسی سال آینده برای تصاحب کرسی های مجلس سنا برای هر دو جناح سیاسی دموکرات و جمهوریخواه، وارد مرحله جدیدی می شود.

بن نلسون، از سناتورهای دموکرات آمریکا

این در حالی است که هر دو جناح خود را برای آغاز رقابت های مقدماتی انتخابات سال آینده از چند روز دیگر و همزمان با آغاز سال نوی مسیحی آماده می کنند. این تصمیم نلسون، فراتر از کنارکشیدن یک چهره شناخته شده دموکراتها، اکثریت این حزب را در مجلس سنای آمریکا تهدید می کند.

هم اکنون حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما را راهی کاخ سفید کرده، در مجلس سنای آمریکا ۵۱ نماینده دارد و در برابر ۴۷ نماینده جمهوریخواه از اکثریت برخوردار است. اما با کناره گیری نلسون در ایالت نبراسکا، دموکرات ها باید خود را برای جایگزین کردن او و ۲۲ کرسی دیگر که برای کسب آنها با جمهوریخواهان رقابتی فشرده دارند، آماده کنند.

این در حالی است که جمهوریخواهان در دور آینده انتخابات مجلس سنا تنها برای از دست دادن ۱۰ کرسی خود نگران هستند.

مجلس سنای آمریکا ۱۰۰ نماینده دارد که هر شش سال یکبار انتخاب می شوند. اکنون به غیر از ۵۱ دموکرات و ۴۷ جمهوریخواه، دو نماینده مستقل هم در این مجلس حضور دارند. البته آمریکا هر دو سال یکبار شاهد برگزاری رقابت های انتخابات میان دوره ای کنگره است که در آن یک سوم اعضای سنا انتخاب می شوند.