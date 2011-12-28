استقبال شهروندان باقرشهری از غرفه های میوه و تره بار

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند صبح چهارشنبه در بازدید از غرفه های عرضه میوه و تره بار باقرشهر گفت: وجود غرفه های عرضه میوه و تره بار در سطح شهر و در نقاط مختلف، موجب دسترسی آسان شهروندان به مایحتاج زندگی آنها شده است.

وی افزود: این غرفه ها که تحت نظارت شهرداری اداره می شوند، اطمینان خاطری را در میان خانواده ها برای تهیه مایحتاج خود به وجود آورده است.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه سعی می شود تا با نظارت مستمر بر عرضه و توزیع مناسب و پیش بینی مراکز جدید، دسترسی شهروندان برای تهیه مایحتاج خود را آسان و اطمینان خاطر برای خرید از لحاظ قیمت و کیفیت را به وجود آوریم.

وی افزود: شهروندان با مشاهده هرگونه مشکل در تهیه لوازم از این بازارچه ها و غرفه های سطح شهر مراتب را با شماره تلفن 55203710 یا 137 شهرداری باقرشهر اطلاع دهند.