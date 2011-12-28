12 طرح آموزشی و عمرانی در ساوجبلاغ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح امروز در مراسم افتتاح همزمان 12 پرو‍‍ژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 96 میلیارد ریال در مرکز بهداشتی درمانی ابن سینا چهارباغ ساوجبلاغ گفت: پیشرفتهای استان البرز که به تازگی استان شده در این مدت کوتاه جای تبریک به استاندار دارد.

وی افزود: گزارشی که فرماندار ساوجبلاغ از توانمندیها و پتانسیلهای ساوجبلاغ ارائه کرد، نشانه عزم و اراده خوبی است که مسئولان ساوجبلاغ برای ارتقا این شهرستان دارند.



محمد نجار عنوان کرد: همگان باید عزم و اراده خود را به کار بندند تا امکانات زیر بنایی برای بهتر شدن این استان انجام گیرد.

وی ابراز کرد: وقتی امکانات زیر بنایی در استان فراهم شود، البرز نیز جای خود را در میان استانهای کشور پیدا خواهد کرد.