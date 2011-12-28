"نهضت علمی" راهکار امام محمد باقر(ع) برای مقابله با شبهات بود

حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقش امام محمدباقر(ع) در گسترش علم و معرفت ضمن تبریک میلاد امام محمدباقر گفت: زندگانی علمی حضرت امام محمدباقر و یا به معنای دیگر بروز نقش علمی حضرت به گونه ای بوده که تمام دوست و دشمن به بزرگی حضرت و عظمت و جایگاه علمی ایشان تأکید کرده اند.

وی افزود: ما معتقدیم که همه ائمه در تمام زمینه های ارزشی و فضائل همه یکسان هستند، از نظر علمی این گونه نیست که مثلا یکی از ائمه در صفتی مانند علم، عصمت، تقوا و ... از دیگران برتر باشد که بتوان گفت که این امام از امامان دیگر در این صفت برتر است.

اختری اظهار داشت: امامان در زمان خودشان در قله کمال بودند، کمالی که خداوند برای جامعه بشری قرار داده و امکانش هست توسط ائمه پیموده شد آنها در زمینه های مختلف تقوا، عصمت، علم، شجاعت و از تمام جهات دیگر سرآمد جوامع بشری بودند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: هر کدام از ائمه(ع) ما به گونه ای در دوران خود بیشتر معرفی شدند یا زمینه به وجود مده تا بهتر شناخته شدند. مثلا امام سجاد(ع) در دوران اختناق در حوزه های مختلف معنویت، دعا و عبودیت بیشتر نمود پیدا کردند، چون شرایط و زمانه این گونه اقتضا می کرد.

اختری تصریح کرد: در دوران امام محمدباقر به خاطر اختلافات بنی امیه و قیام گروهی به رهبری بنی عباس در مقابل آنها که منجر به تضعیف حکومت شد، امام از این فرصت استفاده کردند.

وی یادآور شد: بعد از شهادت امام حسین(ع) علاقمندان اهل بیت با تشکیل گروه هایی به مخالفت با بنی امیه پرداختند که باعث تضعیف حکومت شد و به همین خاطر نظارت بر امام محمد باقر(ع) کمتر و شرایط برای حرکت و نهضت علمی ایشان ایجاد شد که در دوران امام جعفر صادق(ع) هم به اوج خود رسید.

اختری در ادامه با بیان اینکه امام محمدباقر مؤسس مدرسه علمی مکتب اهل بیت بودند، گفت: امام باقر مؤسس دانشگاه علمی مکتب تشیع بودند به این معنا که زمانه و شرایط محیط اجازه داد و امام هم از این فرصت استفاده کرد و در برابر نهضت های مختلفی که توسط تابعین ایجاد شده بود نهضت علمی تشکیل دادند و اسلام ناب محمدی و معارف قرآن را گسترش دادند.

وی گفت: در آن زمان توسط تابعین در شهرهای مختلف از مکه، مدینه، بغداد، بصره، کوفه، شام و ... در حوزه های مختلف مانند تصوف و ... گروه هایی تشکیل شد که مسائل مختلف و شبهاتی را ایجاد کردند تا در مقابل اینها بایستند.

اختری با بیان اینکه صفت باقرالعلوم را پیامبر(ص) به امام محمدباقر(ع) داد، افزود: پیامبر ایشان را شکافنده دانش معرفی کردند چون ایشان در مسائل مختلف علمی ابواب زیادی را ایجاد کردند و شاگردان زیادی توسط ایشان و فرزندشان امام جعفر صادق(ع) تربیت شد.