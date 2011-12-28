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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

تورنمنت "بی نظیر بوتو"/

بوکسورهای ایران دو مدال برنز کسب کردند

بوکسورهای ایران دو مدال برنز کسب کردند

دو بوکسور ایران در رقابت های بوکس بین المللی "بی نظیر بوتو" به مدال برنز رسیدند و یکی دیگر از بوکسورها به دیدار پایانی راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 69 کیلوگرم شهروز ترادیده با نتیجه 14 بر 4 مقابل بوکسور ازبکستان شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

در وزن 81 کیلوگرم نیز مجید حاجی عباسی در دیدار با نماینده سوریه تن به شکست داد و به مدال برنز مسابقات دست یافت. این دیدار با نتیجه 17 بر 17 مساوی بود اما داور به دلیل شکافته شدن ابروی حاجی عباسی، رای به برتری بوکسور سوری داد.

همچنین در وزن 91+ کیلوگرم علی سلمانی با غلبه بر حریف کنیایی خود به فینال راه یافت و فردا پنج شنبه برای کسب مدال طلا با بوکسور سوریه روبه‌رو می شود.

کد مطلب 1495417

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