1.5 میلیون نفر پشت نوبت اعزام به عمره/ افزایش سهمیه نداریم

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه ریزیهای لازم برای اعزام زائران به عمره مفرده امسال مدتی است که آغاز شده است و در عمره سال جاری نیز همانند سال قبل 800 هزار زائر اعزام می‌شوند.

وی تاکید کرد: زمان دقیق آغاز اعزامها هنوز مشخص نشده است اما این احتمال وجود دارد که همانند سال گذشته در اواخر بهمن ماه و یا اوایل اسفند ماه عملیات ثبت نام زائران در کاروانها برای اعزام به سرزمین وحی آغاز شود.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پیشنهاد افزایش ظرفیت اعزام عمره را با مقامات حج عربستان اعلام کرده ایم اما مورد موافقت قرار نگرفت به همین دلیل اعزامیهای ما به تعداد سال گذشته است.

به گفته لیالی، اعزام زائران از قبل ثبت نام کرده در عمره تا سال 92 به اتمام می رسد و پس از آن نوبت اعزام ثبت نام کنندگان جدید فرا خواهد رسید.