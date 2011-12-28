حماسه 9 دی در تاریخ جاودانه خواهد ماند

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور مردم در این روز نقشه های آشفته دشمنان را نقش بر آب کرد و آبرو و حیثیت آنان را در جامعه بین المللی از بین برد.

وی اظهار داشت: از این رو است که دیگر مردم کشورهای مختلف دیگر، آمریکا و استکبار جهانی را قدرت پوشالی می دانند و حتی جنبش وال استریت، برخاسته از همین جهت است که آنها می دانند اگر در مقابل دولت هایشان مقاومت و ایستادگی نمایند، دولت های ظالم و حاکم برآنان تاب مقاومت در برابر قدرت مردم را نخواهند داشت.

شکری ضمن برشمردن عوامل موثر و مهم در ایجاد حماسه 9 دی 88 تصریح کرد: این عوامل را می توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: عوامل داخلی به دنبال شکست در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی، با انجام اعمال خلاف قانون وشرع مقدس اسلام، به عنوان پیاده نظام عوامل خارجی ایفای نقش کردند و عوامل خارجی نیز در غالب حامی و مدافع عوامل فتنه، آنها را پشتیبانی سیاسی و تدارکاتی کرده بگونه ای که نقش خود را در ایجاد فتنه و دشمنی با انقلاب اسلامی، پنهان نمی کردند.

وی افزود: به دنبال هتک حرمت به ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا و حضرت امام خمینی(ره)، خون مردم هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی از اعمال خشنونت آمیز و هتاکانه عوامل مزدور آمریکا و انگلیس در داخل کشور به جوشش آمده و حماسه 9 دی ماه سال 1388 را خلق کردند.

شکری افزود: به این دلیل، مردم انقلابی ایران در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران به خیابان ها آمده، پشتیبانی و حمایت خود را بدون درنگ از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

وی تصریح کرد: در روز نهم دی ماه سال 1388 برای چندمین بار پوزه دشمنان انقلاب اسلامی به خاک مالیده شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: حماسه 9 دی ماه سال 1388 از منظر سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی را در یاس و نا امیدی دشمنان در لطمه زدن به انقلاب اسلامی را داشته است.

شکری عنوان کرد: ارزش و اهمیت حضور مردم مومن، متدین و انقلابی ایران در روز 9 دی کمتر از 22 بهمن 1357 نیست.