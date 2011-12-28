باهنر درباره روند تهیه و قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از فتنه 88 توضیح داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس پایان قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از فتنه 88 در صحن علنی مجلس مصطفی کواکبیان با اعلام تذکری گفت: وظیفه کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایت هایی است که از مجلس، قوه مجریه و یا قوه قضائیه به این کمیسیون ارسال می‌شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ در قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از فتنه 88 روال آیین نامه رعایت نشده است. وظیفه کمیسیون اصل 90 تدوین چنین گزارشی نبود. اگر کمیسیون امنیت ملی چنین گزارشی را ارایه می‌داد اشکالی نداشت.

وی افزود: علاوه بر این قرائت این گزارش در دستور کار چاپ شده مجلس قرار نداشت. باید حداقل این گزارش قبلاً چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در پایان تاکید کرد: تدوین چنین گزارشی طبق آیین نامه وظیفه کمیسیون اصل 90 نبود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت در پاسخ به وی گفت: بخشی از تذکر شما وارد بوده و بخشی وارد نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی که در جریان فتنه 88 گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، گزارش خود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل 90 ارسال کرد. بنابراین بررسی، تدوین و قرائت این گزارش از وظایف کمیسیون اصل 90 بود.

وی افزود: تذکر شما در رابطه با عدم تکثیر و نیامدن این گزارش در دستور جلسه صحن علنی صحیح است. باید این گزارش تکثیر می‌شد و در دستور کار جلسه مجلس نیز آورده می‌شد.

باهنر تصریح کرد: به دلیل اینکه هفته آینده مجلس جلسه علنی ندارد هیئت رئیسه با تسامح اجازه داد این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم همه نمایندگان و ملت ایران در مراسم سالگشت حماسه 9 دی که پس از نماز جمعه این هفته برگزار می‌شود شرکت کنند.