"اعلام قدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی" به شدت محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که این قانون گذاری و اقدامات اجرایی که از سوی مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی با هدف به خطر انداختن جایگاه حقوقی قدس انجام می شود نقض آشکار قوانین و قطعنامه های بین المللی است.

وی افزود: در این قوانین و قعطنامه های بین الملی قدس بخشی از سرزمینهای اشغال شده 1967 است و به مردم فلسطین تعلق دارد از این رو تمام این فرآیندها و اقدامات نامعتبر است و از مشروعیت لازم برخوردار نیست.

وی از شورای امنیت سازمان ملل، کمیته چهارجانبه و جامعه بین المللی خواست به منظور خاتمه سیاستهای تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی در این عرصه مداخله کنند.

