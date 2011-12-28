سالنهای ورزشی "فدک" و "غدیر" باقرشهر در دست ساخت و تجهیز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز صادقی صبح چهارشنبه در دیدار با تعدادی از ورزشکاران قهرمان باقرشهر ضمن تبریک کسب مدالهای رنگین و مقامهای جهانی و کشوری توسط آنها اظهار داشت: اعضای شورای شهر از زمان شروع به کار دوره سوم شوراها حمایتهای بسیاری از ورزش شهر داشته اند.

وی افزود: با عضویت در کمیته های ورزشی اداراه تربیت بدنی سابق و ورزش و جوانان فعلی خدمات ارزنده بسیاری را ارائه کرده اند که از آن جمله می توان به ساخت و تجهیز سالنهای ورزشی فدک و غدیر اشاره داشت.

این مسئول به مساعدتهای شورای شهر در ساخت و تجهیز دومین سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان باقرشهر اشاره کرد و بیان داشت: زمین این مجموعه و همکاری در ساخت این مجموعه از اقدامات بسیار خوب شورای شهر در بالابردن سرانه ورزشی در باقرشهر است.

وی افزود: شورای اسلامی باقرشهر با ارائه پیشنهادات، انتقادات، تبادل نظر و راهکارهای لازم برای رفع موانع، مشکلات، معضلات و در کنار آن چاره اندیشی در راستای توسعه و آبادانی منطقه فعالیتهای آتی خود را برنامه ریزی کرده است.

صادقی یادآور شد: اعضای شورا نباید فراموش کنند که منتخب مردم هستند و این مردم بودند که به اعضای شوراها رأی اعتماد داده و کفه ترازوی آنان را سنگین کرده اند.

وی اضافه کرد: پس باید ارزش این سنگینی را با عملکرد مناسب خود سنگین تر کرد و در خدمت به مردم کوتاهی نداشت.