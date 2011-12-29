فرهنگ پرداخت دیه در جامعه نهادینه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی گرکانی صبح چهارشنبه در سومین همایش سراسری طب و قضاء که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد اظهار کرد: در تمام متون فقهی و اسلامی به پرداخت دیه تاکید شده و جای هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و به نظر می رسد این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی با بیان این مطلب که در گذشته پرداخت دیه به شکل دادن شتر، گاو و گوسفند بوده و افزود: امروز به طور مثال در پرداخت دیه به ازاء دادن 100 شتر با انجام محاسبه به 300 فرد آسیب دیده و یا به خانواده اش با انجام محاسبه 400 میلیون تومان می شود.

گرکانی بیان کرد: در پرداخت دیه هر کشوری بر اساس چیزی که در آن کشور رواج دارد دیه را تعیین می کنند که به طور مثال اگر لباس و یا شتر رواج داشته باشد دیه بر این اساس به شخص آسیب دیده و یا خانواده مقتول تعلق می گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همایش سراسری طب و قضاء بیان کرد: سلسله نشست های طب و قضاء می تواند در راستای روشن شدن ابهامات در این دو رشته موثر و مفید باشد و قطعا به لحاظ علمی تاثیرات به سزایی را در جامعه به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه این گونه همایش ها و نشست های هم اندیشی در ارتقاء سطح علمی کشور موثر است گفت: طب و قضاء دو رشته با اهمیت بزرگ در کشور است واین دو لازم و ملزوم یک دیگر هستند.

حکم های صادره قضایی بر پایه اسلام است

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: پزشکی قانونی در راستای روشن شدن عوامل گوناگون پزشکی و قضات در زمینه صادر کردن حکم اقدام می کنند بنابراین پزشک و قاضی با ایجاد تعامل و ارتباط در یک جهت حرکت می کنند.

گرکانی تاکید کرد: تمام حکم های صادر شده از سوی قضات بر پایه احکام اسلامی و فقهی بنا شده و دراین امر جزء بر حکم خدا و قرآن استناد نمی شود.

روایتی در خصوص دریافت دیه مازاد بر خسارت وجود ندارد

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به دیه مازاد بر خسارت نیز اظهار کرد: در این زمینه میان علما و کارشناسان اختلاف است و عده ای می گویند که اگر دیه شکستن دست 5 میلیون تومان باشد و فرد آسیب دیده 6 میلیون تومان هزینه کند باید مازاد آن توسط فرد خاطی پرداخت شود اما عده ای این نظر را قبول ندارند.

وی ادامه داد: در این خصوص هیچ منبع و روایتی وجود ندارد بنابراین نمی توان به طور قطع به یقین دراین زمینه حکمی را صادر کرد.

وی اشاره ای به روایت امیر المومنین داشت و بیان کرد: در روایتی از این امام آمده که اگر فردی در حادثه ای از چشم، گوش و پا دچار مشکل شود به ازای هر کدام از این موارد به طور جداگانه باید دیه دریافت کند.

گرکانی در خصوص دریافت دیه از فردی که دچار آسیب شده اما به لحاظ ظاهری نقصی نیافته اما به طور مثال گوش او دیگر نمی شنود گفت: درچنین مواردی نیز دریافت دیه جایز است چرا که فرد در این گونه موارد اگر چه به لحاظ ظاهر سالم است اما در درون اعضای بدن خویش دچار مشکل شده است.

دیه جبران ضرر و مجازات است

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دیه جبران ضرر و مجازات است گفت: دراین زمینه نیز میان افراد مختلف اختلاف نظر وجود دارد اما به راستی دیه هم جبران ضرر و هم مجازات برای فرد خاطی است.

وی بیان کرد: قضاوت منهای عدالت معنایی ندارد و بی شک اثر بخش نخواهد بود و داوری کردن باید بر اساس عدل و عدالت الهی باشد.

گرکانی ادامه داد: اگر قضاوت و داوری در جامعه وجود نداشته باشد نا امنی و هرج و مرج در کشور غوغا می کند.

وی تاکید کرد: دربرخی از موارد نیز ممکن است قاضی در قضاوت خویش به صورت غیر عمد اشتباه کند اما به هر شکل باید قدردان زحمات آنان بود چون آنها بر اساس احکام اسلام حکم خویش را صادر می کنند.

وی افزود: اگر قضات نبودند امروز آمریکا، اسرائیل و دشمنان ما می توانستند فرهنگ جنایت را درکشورترویج و اراذل و اوباش را به انجام کارهای ناشایست ترغیب کنند.