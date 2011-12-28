صبری از جشنواره تئاتر عروسکی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست گروه "یاس تمام" درباره این اقدام گفت: تا وقتی که با جشنواره تئاتر عروسکی با نگاه انفرادی و ارباب رعیتی برخورد و برای آن تصمیم گیری می‌شود، به طور کلی در جشنواره تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک شرکت نخواهم کرد.



این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر عروسکی معتقد است جشنواره در حال حاضر برای نگاه هنرمندان ارزشی قائل نیست و با دیده منت به فعالیت‌های هنرمندان تئاتر عروسکی نگاه می‌کند.



وی که تا به حال تمام آثارش برگرفته از متون ایرانی بوده، تأکید کرد: جشنواره تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک با کار هنرمندان این عرصه ساخته شده است. آقای اردشیر صالح‌پور دبیر جشنواره قصد دارد تنها از آثار ایرانی در جشنواره استفاده کند ولی این افراط و تفریط اشتباه است.



صبری با اشاره به برنامه و طراحی به عنوان لازمه‌های یک نمایش عروسکی گفت: بدنه تئاتر عروسکی نحیف است و دبیر جشنواره نباید به آن سم تزریق کند. می‌تواند ارجعیت جشنواره تئاتر عروسکی متون ایرانی باشد ولی دست و بال عروسکی‌ها بسته نشود.



کارگردان نمایش "زمین و چرخ" تصریح کرد: آقای صالح‌پور با این نگاه تیشه به ریشه تئاتر عروسکی می‌زند زیرا شاید کسی بخواهد با قصه‌ای خارجی ایده‌هایش را بیان کند. مگر در طول سال چقدر فرصت اجرا برای هنرمندان تئاتر عروسکی وجود دارد که در جشنواره نیز با این محدودیت مواجه شوند.



وی یادآور شد: اگر نمایش "زمین و چرخ" به عنوان اثری ایرانی در نقاط مختلف جهان اجرا می‌شود به خاطر جسارت آقای محرابی دبیر دوازدهمین دوره جشنواره تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک است که آن را به صورت رقابتی و با حضور داوران بین‌المللی برگزار کرد. اما یادگار ما از دوره سیزدهم جشنواره هیچ چیز نیست.



زهرا صبری با آثاری ایرانی و برگرفته از متون و ادبیات کهن و معاصر ایران زمین‌ در دوره‌های مختلف جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک حضور داشته و توانسته جوایز متعددی را با اجرای آثار خود در جشنواره‌های داخلی و خارجی به تئاتر عروسکی بزرگسال ایران اختصاص دهد.