انتصاب جدید در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سالم با حکم حسن علیزاده رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به سمت ریاست اداره روابط عمومی و امور بین الملل این مرکز منصوب شد.

مهدی سالم پیش از این به عنوان رئیس واحد فرهنگسازی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و رئیس بخش بین الملل جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال فعالیت می کرد.

به گزارش مهر، اداره روابط عمومی و امور بین الملل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با تغییر ساختار و با ارتقای جایگاه هم اکنون مستقیم زیرنظر ریاست این مرکز فعالیت می کند و از مهمترین وظایف آن در ساختار جدید ایجاد وحدت رویه در ارتباطات رسانه ای ، برنامه ریزی برای ارتباطات مستمر با رسانه های جمعی در حوزه فناوری اطلاعات و ساماندهی اطلاعات رسانه ای مرتبط با وظایف این مرکز عنوان شده است.