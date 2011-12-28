قشر جوان و نوجوان ایرانی اولین هدف دشمنان در جنگ نرم هستند

آیت الله ذکرالله احمدی با اشاره به هوشیاری همه جانبه ملت ایران در مقابله با توطئه ها و ترفندهای دشمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی از بدو پیروزی تاکنون توطئه ها و حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته است.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: ولایت فقیه در راس جامعه اسلامی است و همه موظفیم که به ایشان تمسک بجوییم و ارشاد و راهنماییهای ایشان را در همه امور و شئونات زندگی خود مدنظر داشته باشیم.

آیت الله احمدی افزود: 8 سال جنگ یک طرفه دشمنان انقلاب علیه ملت ایران، هیچ پیشبردی برای دشمنان نداشت و پیروزی نهایی نصیب مردم و نظام اسلامی ایران شد.

این عالم کرمانشاهی تصریح کرد: بعد از بی نتیجه ماندن حمله نظامی به ایران اسلامی، دشمنان به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی روی آوردند.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری گفت: اولین هدف دشمنان قشر جوان و نوجوان ایرانی است و این نسل را بهترین گزینه برای تهاجم فرهنگی و جنگ نرم می داند.

ایشان با اشاره به فتنه جویی بدخواهان و منافقان در سال 88، تاکید کرد: دشمنان ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری خود را برای به راه انداختن اغتشاش و فتنه گری آماده کرده بودند.

استاد دانشگاه و حوزه افزود: انتخابات ریاست جمهوری با تمام تبلیغات دشمنان و رسانه های بیگانه پایان یافت ولی ماهها بعد از انتخابات همچنان تهاجم و تهمت های بدخواهان علیه ساختار نظام به ویژه ولایت فقیه شدت گرفت.

آیت الله احمدی گفت: دشمنان در سال 88 با استفاده از پتانسیل برخی از فریب خوردگان داخلی سعی بر ایجاد تفرقه و فاصله بین ملت و ولایت فقیه داشتند و گستاخی را به حدی رساندند که حتی حرمت ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع) را نگه نداشتند و با راه انداختن اغتشاشات خیابانی و سوت و کف زدن عملا در مقابل نظام ایستادند .

ایشان افزود: ملت ایران باز هم هوشیارانه عمل کرد و در مقابل فتنه گران سال 88 با استعانت از فرامین رهبری، این توطئه را هم در راهپیمایی خود در 9 دیماه آن سال خنثی کردند.

این عالم کرمانشاهی تاکید کرد: نهادهای فرهنگی و دینی باید کارکرد فرهنگی خود را به دقت انجام دهند و برنامه تربیت یک نسل انقلابی و متحد را سرلوحه و اولویت کار خود قرار دهند.

آیت الله احمدی تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی در نوع خود، بهترین و با اخلاص ترین جوانان حال حاضر جهان هستند و در صورت پرورش این نسل، مطمئنا در آینده می توانیم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر کشور به دست ایشان باشیم.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: مردم، خصوصا جوانان باید در مقابله با تبلیغات رسانه های بیگانه، هوشیار باشند و فریب مظلوم نمایی عده ای خودفروخته را نخورند و همچنان خود را پشتیبان ولایت فقیه بدانند.