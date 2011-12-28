سیستم مکان یاب ماهواره ای چین فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم "بیدو" می تواند اطلاعات مربوط به موقعیت، زمان و مسیریابی را در اختیار چینی ها و دیگر ساکنان مناطق اطراف چین قرار دهند.

چین از سال 2000 در حال تکمیل این سیستم بوده است تا بتواند جایگزینی را برای سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS آمریکا ارائه کند. این آغاز می تواند وابستگی ارتش چین را به فناوری های خارجی کاهش دهد.

در اوایل ماه جاری، دهمین ماهواره بیدو نیز در مدار زمین قرار گرفت؛ این در حالی است که پکن در نظر دارد در سال 2012 دست کم 6 ماهواره دیگر را در مدار قرار دهد تا این سیستم بتواند بیشتر بخشهای آسیا را پوشش دهد؛ سپس با افزایش تعداد ماهواره ها به 35 عدد تا سال 2020 برای بیدو پوشش جهانی به وجود خواهد آورد.

قرار است سیستم بیدو اطلاعات مکان یابی شهری را با سرعت 0.2 ثانیه و تا فاصله 10 متر در اختیار شهروندان قرار دهد در حالی که دقت سیگنالهای هماهنگ سازی زمانی این سیستم 0.02 میلیونیوم یک ثانیه اعلام شده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، "جفری فوردن" محقق MIT بر این باور است چین می تواند در صورت آغاز جنگ بر سر قلمرو کشورها، از سیستم بیدو برای هدف گیری موشکی علیه تایوان استفاده کند و در عین حال این سیستم می تواند از چین در برابر قطع شدن دسترسی به GPS آمریکا محافظت کند.