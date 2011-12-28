به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 2 و 3 این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده 2 این لایحه مصادیق دقیق قاچاق مشخص شد.

همچنین بر اساس ماده 3 این لایحه مقرر شد برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل شود.

ماده 2 این لایحه با 125 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

ماده 4- به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سایر

بر اساس ماده 3 - علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

این ماده با 107 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.

کلیه دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضا متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می شود.