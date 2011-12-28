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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

با مصوبه مجلس؛

رئیس جمهور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود

رئیس جمهور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 3 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 2 و 3 این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده 2 این لایحه مصادیق دقیق قاچاق مشخص شد.

همچنین بر اساس ماده 3 این لایحه مقرر شد برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل شود.

ماده 2 این لایحه با 125 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

ماده 4- به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سایر

بر اساس ماده 3 - علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

این ماده با 107 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.

کلیه دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری کامل را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضا متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می شود.

کد مطلب 1495438

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