داروی بیماران دیالیزی دوباره پولی شد/گلایه از عهدشکنی بیمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای شهریور امسال بود که رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی نسبت به پولی شدن داروهای رایگان بیماران پیوندی به شدت گلایه مند بود و می گفت که عدم دسترسی به دارو پس از عمل پیوند، باعث می شود که پیوند پس بزند و در نتیجه تمام زحمات هدر برود و بیمار هم تلف شود.

پس از اینکه موضوع بیماران پیوندی، رسانه ای شد، مسئولان سازمان غذا و دارو نسبت به این اتفاق ناخوشایند واکنش نشان دادند و داروی "سلسپت" مجددا به صورت رایگان در اختیار بیماران پیوند کلیه قرار گرفت.

حالا پس از گذشت 3 ماه از کشمکش بیماران با مسئولان وزارت بهداشت بر سر رایگان شدن داروهای پیوند کلیه، دوباره خبر می رسد که سازمانهای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی با صدور بخشنامه ای که تاریخ آن مربوط به اول دی ماه جاری است، به داروخانه های توزیع کننده داروی سلسپت اعلام کرده اند که بابت توزیع این دارو باید هزینه ای از بیمار دریافت شود.

سعید موسوی، یکی از بیماران پیوند کلیه است. او که 8 سال پیش عمل پیوند داشته است با انتقاد از اوضاع بحرانی بیماران در کشور، به خبرنگار مهر گفت: باور کنید از این وضعیت به سطوح آمده ایم. هرچند وقت یک بار یا دارو توزیع نمی شود و یا اینکه پولی می شود.

به گفته این بیمار پیوندی، داروی سلسپت از اول رایگان توزیع می شد اما بعد از مدتی پولی شد. وقتی اعتراض کردیم، وزارت بهداشت نامه ای به بیمه ها نوشت تا دوباره این دارو به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار بگیرد.

موسوی ادامه داد: این وضعیت تا دو ماه قبل ادامه داشت تا اینکه دوباره این دارو پولی شده است و بیماران باید با بیمه تامین اجتماعی 38 هزار تومان و خدمات درمانی 78 هزار تومان برای داروی سلسپت پول بدهند.

این بیمار پیوندی با اعلام اینکه سایر داروهای بیماران با 30 درصد افزایش قیمت مواجه شده است، افزود: قرار نبود بعد از هدفمندی یارانه ها، داروها شامل افزایش قیمت شوند اما حالا علاوه بر افزایش قیمت دارو، سایر هزینه ها مثل سونوگرافی و... نیز گران شده است و یک بیماران دیالیزی که از کار افتاده است، از کجا می تواند هزینه های درمانی خودش را تامین کند.

به گفته موسوی، علاوه بر داروی سلسپت، بیماران پیوند کلیه بابت داروی "راپامیون" ماهانه 125 هزارتومان پول باید بدهد. اگر مسئولان بدانند که هزینه پس زدن یک کلیه به مراتب چندین برابر هزینه ای است که بابت دارو می دهند، هرگز اجازه نمی دهد که قیمت داروها بالا برود.

دکتر محمود کسایی، مدیر داروخانه شفا وابسته به کلینیک بیماران کلیوی با اشاره به بخشنامه بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی مبنی بر دریافت مابه التفاوت قیمت داروی سلسپت از بیماران پیوند کلیه، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دو قلم داروی دیگر برای بیماران پیوند کلیه توزیع می شود که بیماران چندان تمایلی به استفاده از آنها ندارند.

وی با اعلام اینکه یک بیمار پیوند کلیه بابت مصرف 240 عدد قرص سلسپت در ماه می بایست 36 هزار تومان به تامین اجتماعی و 63 هزار تومان به خدمات درمانی مابه التفاوت پرداخت کند، افزود: بخشنامه بیمه ها از اول دی ماه به داروخانه ها ابلاغ شده است.

بر اساس نامه ای که تاریخ آن مربوط به 25/7/1390 است، سازمان غذا و دارو به بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح اعلام داشته بود که اغلب بیماران قادر به پرداخت مابه التفاوت داروی سلسپت نیستند و در نتیجه خواستار مساعدت بیمه ها شده بود.

در حال حاضر بعد از گذشت 2 ماه از صدور این نامه، دوباره داروی سلسپت به عنوان اصلی ترین داروی بیماران پیوند کلیه هزینه ساز شده و اعتراض بیماران را به همراه داشته است.