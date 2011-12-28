چرا انجمن عکاسان در دوسالانه دوازدهم نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی میشود که دوسالانههای هنری بنا به دلایل مختلف به جای دوسالانه، چندسالانه شدهاند. نمونه بارز آن دوسالانه تصویرگری است که نهادن نام دوسالانه به آن بیانصافی است زیرا آخرین باری که آثار هنرمندان تصویرگر به موزه هنرهای معاصر راه یافت 9 سال پیش بود.
برگزار نشدن دوسالانهها در موعد مقرر همیشه دلایل مختلفی داشته است ولی از مهمترین دلیل تعویقها دعوای بین مرکز امور تجسمی ارشاد با انجمنهای تخصصی هنری است.
سنگ بنای این اختلافات در زمان مدیریت سمیعیآذر بنا نهاده شد. سیاستی که وی داشت واگذاری کلی دوسالانه به انجمنها بود ولی با توجه به مشخص نشدن حیطه وظایف یرای انجمنها و یا برای خود مرکز امور تجسمی بسیاری از مشکلات بعدی بنا نهاده شد؛ مشکلاتی که تا به امروز نیز ادامه دارد و گریبانگیر هنر کشور شده است.
انجمنها همیشه بازوی اجرایی و تخصصی خوبی بوده و هست زیرا هنرمندان خوب و طراز اولی که در انجمنها بودهاند میتوانستند و میتوانند راه را روشن کنند هرچند با دوری جستن برخی هنرمندان از انجمنها و کم شدن اثر آنها در چندساله اخیر نمیتوان بر این مساله تاکید کرد که برخی انجمنها همان انجمنهای سابق هستند.
به هرحال در آخرین اخباری که از مرکز هنرهای تجسمی شنیده شده و با تاکید شالویی بر وفاق و آشتی جامعه هنری عملا تصمیمهایی که گرفته شده بر این اصل است که امور اجرایی برعهده انجمن باشد و اجازه داده شود که انجمن خود تصمیم گیریها را برعهده بگیرد تا دوسالانههای بهتری برگزار شود. همانطور که بالاخره قرار شده است که دوسالانه یا بهتر است بگوییم نه سالانه تصویرگری در سال آتی برگزار خواهد شد.
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که تمام این مشکلاتی که دوسالانهها با آن دست و پنجه نرم میکنند افزایش حیطه تصدی دولت بر امور هنری و دوسالانههاست. از آنجا که تصدی دولتی و نظارت آن بر دوسالانهها زیاد شده بسیاری از دوسالانهها یا برگزار نشدهاند و یا بدون حضور انجمنها برگزار شده است ولی گاه هم پیش میآید که برخی انجمنها نیز زیادهخواهی میکنند.
این مشکلات منجر میشود انجمنها در باقی فعالیتهای هنری مانند جشنواره تجسمی فجر نیز رغبتی برای حضور نداشته باشند و عملا کنار ایستاده و به امور نگاه میکنند. این سیاستها به جای اینکه جذبی باشد بیشتر دفعی بوده و منجر به دور شدن هنرمندان از بدنه دولتی هنر خواهد شد.
برگزاری دوسالانهها قانونا وظیفه دولت است و اگر انجمنها فعالیتی میکنند جدای از دوسالانه است ولی باید قبول کرد که انجمنها تنها ارگانهایی هستند که میتوانند در دوسالانهها بازویهای اجرایی تخصصی باشند.
به بحث دوسالانه عکس بازمیگردیم. درفراخوان این دوسالانه، عکاسانی چون اسماعیل عباسی، سیدعباس میرهاشمی، افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی، فرهاد سلیمانی و مسعود زنده روح کرمانی در ترکیب شورای سیاستگذاری دوسالانه دیده میشوند و دبیر این دوره نیز اسماعیل عباسی ذکر شده است که از جمله عکاسان مطرح ایران هستند. فراخوان دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران ۲۲ آذرماه سال ۹۰ در حالی منتشر شد که انجمن عکاسان ایران در برگزاری آن هیچ مشارکتی ندارد.
در یکی از سایتها نوشته شده بود که "دوسالانه عکس ملی ایران تا دوره یازدهم به دلیل عدم وجود انجمنی متشکل از تمامی ژانرهای مختلف عکاسی، با همکاری تعدادی از عکاسان مطرح ایران برگزار میشد و اکنون با تشکیل انجمنی با عنوان «انجمن عکاسان ایران» که همه شاخههای مختلف عکاسی را دربرمیگیرد، انتظار میرفت برگزاری دوسالانه دوازدهم عکس طبق روال، با حضور و همکاری انجمن عکاسان ایران برگزار شود. ولی در جلسات مختلفی که اعضای این انجمن با مسئولان مرکز هنرهای تجسمی داشتند، توافقی حاصل نشد و به این ترتیب انجمن عکاسان خود را کنار کشید و مرکز هنرهای تجسمی نیز اعلام کرد که این دوسالانه را اردیبهشت سال ۹۱ برگزار خواهد کرد و امروز نیز فراخوان عمومی آن را منتشر کرده است."
اما نکته بسیار مبهم این اعتراضها و این عدم حضورهای انجمن عکاسان ایران در جای دیگر نهفته است. در هیات مدیره این انجمن افرادی مانند اسماعیل عباسی،افشین شاهرودی و مسعود زندهروح حضور دارند و مدیرعاملی این انجمن برعهده فرزاد هاشمی شهرکی است که به جز مدیرعامل انجمن باقی افراد در شوراهای اصلی دوسالانه حضور دارند حتی عباسی دبیر دوسالانه نیز هست.
حال سوال اینجاست که اگر انجمن در دوسالانه شرکت نمیکند پس چه برهانی بر حضور این افراد در دوسالانه دوازدهم میتوان آورد؟
به هرحال دوسالانه دوازدهم عکس از سوی مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار میشود و امید است که مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برای برگزاری این دوسالانه با انجمن به توافق برسد.
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مجید احمدی
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