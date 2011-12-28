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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

براتلو:

رسانه باید مردم انقلابی و شهید پرور کشور را در جریان تهدیدات دشمنان آگاه کند

رسانه باید مردم انقلابی و شهید پرور کشور را در جریان تهدیدات دشمنان آگاه کند

تهران - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی استانداری تهران اظهار داشت: رسانه باید مردم انقلابی و شهید پرور کشور را در جریان تهدیدات تحولات و دشمنان آگاه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو صبح چهارشنبه در همایش بزرگ میثاق با ولایت در جمع فرهنگیان منتخب آموزش و پرورش شهر تهران که در سالن همایشهای حجاب در حال برگزاری است، افزود: با توجه به تهدیدات و جنگ روانی دشمن در ایجاد اختلاف در کشور به لطف خدای متعال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و عزت است.

وی با اشاره به اینکه نظام آموزشی 36 هزار دانش آموز شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد، گفت: همیشه نقش فرهنگیان و دانش آموزان در خنثی کردن توطئه های دشمنان نقش کلیدی و مهمی بوده است.

این مسئول اضافه کرد: علیرغم همه فشارها و به کارگیری همه ظرفیتهای دشمنان در شکل گیری فتنه 88، خوشبختانه با درایت رهبر معظم انقلاب و اطاعت مردم ولایتمدار از فرامین رهبرشان، این تهدیدات به فضل الهی خنثی شده و بحمدلله مردم عزیزمان در همه عرصه ها پشتیبان ولایت فقیه بوده اند.

وی یادآور شد: به دلیل حضور خیل عظیم مردم در خلق این حماسه عاشورایی، بسیاری از رسانه ها و دوربینهای بیگانه و معاند نظام نتوانستند شکل کامل این حماسه عظیم و بزرگ و به یاد ماندنی را که مردم ولایت مدار با حضور خود خلق کردند به تصویر بکشند.

براتلو افزود: در راستای هدفمند کردن یارانه ها با توجه به برخی کاستیها در اجرای این برنامه، مردم عزیزمان با همکاری قابل وصف خود به این کمبودها پوشش دادند.

وی عنوان کرد: رسانه باید مردم انقلابی و شهید پرورمان را در جریان تحولات و تهدیدات دشمنان آگاه کرده تا با تدبیر و آگاهی کامل در برنامه های آینده همچون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور حداکثری خود به مانند همیشه مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام بزنند.

کد مطلب 1495451

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