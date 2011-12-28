به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت داوران این جایزه، فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی‌همدانی، غلامرضا خاکی و علی‌اصغر محمدخانی بوده‌اند.

این افراد پس از بررسی پایان‌نامه‌های رسیده به دبیرخانه جایزه و با توجه به معیارهایی چون تازگی موضوع، گستردگی دامنه پژوهش، استفاده به جا از مبانی نظری تحقیق، رعایت اعتدال در نتیجه‌گیری، سادگی زبان و دقت بیان، بهترین رساله را در حوزه زبان و ادبیات فارسی انتخاب کرده‌‌اند که ویژگی‌های این اثر در این مراسم اهدای جایزه، تحلیل و بررسی می‌شود.

پیشتر فتح‌الله مجتبایی بانی این جایزه به خبرنگار مهر گفته بود که 4 رساله در چرخه داوری این جایزه بوده‌اند و نتیجه نهایی هم اوایل دی‌ماه توسط داوران اعلام می‌شود.

در مراسم این جایزه‌ای که به نام این نویسنده پیشکسوت نامگذاری شده، علاوه بر نشان فتح‌الله مجتبایی و مبلغ نقدی، انتشارات هرمس پایان‌نامه برگزیده را در قالب کتابی چاپ خواهد کرد.

جایزه استاد فتح‌الله مجتبایی به برترین پایان‌نامه‌ دکتری در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان اهدا می‌شود. یکی از شروط شرکت در این جایزه این بود که پژوهشگران رشته‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۸۹ از پایان‌نامه‌ خود دفاع کرده باشند. دبیرخانه جایزه دکتر فتح‌الله ‌مجتبایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب مستقر است.

مراسم اهدای جایزه استاد فتح‌الله مجتبایی ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌ شنبه 13 دیماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.