به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت داوران این جایزه، فتحالله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومیهمدانی، غلامرضا خاکی و علیاصغر محمدخانی بودهاند.
این افراد پس از بررسی پایاننامههای رسیده به دبیرخانه جایزه و با توجه به معیارهایی چون تازگی موضوع، گستردگی دامنه پژوهش، استفاده به جا از مبانی نظری تحقیق، رعایت اعتدال در نتیجهگیری، سادگی زبان و دقت بیان، بهترین رساله را در حوزه زبان و ادبیات فارسی انتخاب کردهاند که ویژگیهای این اثر در این مراسم اهدای جایزه، تحلیل و بررسی میشود.
پیشتر فتحالله مجتبایی بانی این جایزه به خبرنگار مهر گفته بود که 4 رساله در چرخه داوری این جایزه بودهاند و نتیجه نهایی هم اوایل دیماه توسط داوران اعلام میشود.
مراسم اهدای جایزه استاد فتحالله مجتبایی ساعت ۱۶:۳۰ روز سه شنبه 13 دیماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
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