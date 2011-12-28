توصیه لاریجانی به مجریان و ناظران انتخابات در بررسی صلاحیت کاندیداها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه رونمایی از نرم افزار چند رسانهای بصیرت در خصوص کارهای انجام شده در حوزه فرهنگی برای مقابله به هجمههای دشمن گفت: کارهای انجام شده در وزارت ارشاد در این زمینه کارهای خوبی است.
وی به تولید نرم افزارهای چند رسانهای از جمله نرم افزار چند رسانهای بصیرت در وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: این کار به مناسبت 9 دی انجام شده است، حضور آگاهانه مردم و مسئولیت پذیری آنها در ماجرایی که در کشور پیش آمد و از داخل و خارج ساماندهی شده بود نشان دهنده اراده مردم بود که این قائله را ختم کردند و این یک آزمون مهم برای کشور ما محسوب میشود.
لاریجانی گفت: در گذشته هم دیدیم که ملت ایران از این آزمونها به خوبی عبور کردهاند. حوادثی که در 18 تیر رخ داد حضور مردم در 21 تیر کاملاً دقیق نشان دهنده آگاهی قوی آنها بود و فتنههای آن زمان را جمع کرد.
رئیس مجلس ادامه داد: رفتارهای فتنه آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز با حضور مردم به کنار رفت، این 9 دی یک روز مهم برای کشور تلقی میشود و با حضور مردم عرصههای جدیدی برای کشور خلق میشود.
وی تاکید کرد: مجلس همواره آمادگی دارد در چنین زمینههایی کمک داشته باشد. در بودجه سالانه نیز به کارهای فرهنگی که از عمق برخوردار باشد توجه خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید با توجه به دعوت مراجع عظام قم از شما برای کاندیداتوری از حوزه انتخابیه قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفته آیا شما خودتان هم به این نظر رسیدهاید، گفت: انشاء الله حتماً فرمایش مراجع بزرگ برای من نقطه مهم در تصمیم گیری است.
لاریجانی در خصوص بررسی لایحه بودجه 91 در مجلس نیز گفت: لایحه بودجه طبق قانون باید 15 آذر به مجلس می رسید از قبل هم چندین بار مکاتبه صورت گرفت که دولت این کار را هرچه سریعتر صورت دهد. خودم به آقای عزیزی ( معاون رئیس جمهور) تاکید کردم تاخیر نشود اما به هر حال آقایان گفتهاند نرسیدهایم و این مشکلاتی را در بررسی مجلس ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: ما زمان بررسی بودجه را در قانون بیقاعده ننوشته ایم و برای بررسی در تک تک مراحل زمان در نظر گرفته شده است.
رئیس مجلس گفت: سال گذشته با تام تلاشهای صورت گرفته نتوانستیم بودجه را قبل از پایان به تصویب برسانیم و بودجه موقت دو ماهه تصویب شد. در هر حال تلاش میکنیم هرچه سریعتر دولت بودجه را به مجلس بدهد و قبل از پایان سال آن را به تصویب برسانیم.
وی در توصیه به کاندیداهای داوطلبی نمایندگی مجلس نهم نیز گفت: همه کسانی که از مشکلات کشور آگاهی لازم را دارند در این عرصه ورود پیدا کنند و وسوسههای دیگران آنها را به کنار نراند.
لاریجانی ادامه داد: این عرصهای است که نمادی از مردم سالاری در کشور ماست و حضور افراد ارزشمند در انتخابات مجلس می تواند به حل مشکلات کشور کمک کند. این است که توصیه من به هیئتهای اجرایی و نظارت این است که در بررسیهای قانونی ضوابط قانونی را رعایت کنند یعنی مثلاً اگر بررسیها دال بر این است که از 4 مرجع گزارشاتی گرفته شود این گزارشات مستند باشد و با عدالت برخورد کنند تا افراد ناراضی نشوند.
وی در توصیه دیگری به کاندیداهای انتخابات گفت: باید در برخورد های انتخاباتی رعایت اخلاق و نظارت بشود. میدان انتخابات میدان معرفی کردن است میدانی است که فردی خود را صاحب صلاحیت میداند اولین صلاحیت این است که خود را درست معرفی کند و در این مرحله تخطی نشود. گاهی افراد دیگران را تخریب میکنند که این کار نادرستی است و نشان دهنده این است که از صلاحیت افتاده است. کسی که برای معرفی خود دیگران را تخریب میکند صلاحیت لازم در این زمینه را ندارد.
رئیس مجلس گفت: حیف است که فضای جمهوری اسلامی که برای انتخابات شکل گرفته تبدیل به کشمکشهایی شود که آسایش افراد را از بین ببرد.
لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به مشاجره دیروز نماینده مجلس و نماینده دولت اشاره کرد و گفت" به نوعی وانمود شده که شروع کننده این مشاجره نماینده دولت بوده است و درموضعگیری شما هم کمی دلخوری وجود دارد" پاسخ داد: ما هنوز این مسئله را کاملاً در هیئت رئیسه مجلس بررسی نکردهایم. از آقای دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس خواستهام تا موضوع را پیگیری کند.
وی در پاسخ به اصرار خبرنگار که معتقد بود شروع کننده این مشاجره نماینده مجلس بوده است، گفت: اگر از من می پرسید می گویم که قرار است آقای دهقان موضوع را پیگیری کند. حال فرض کنیم حرف شما درست است، در حالی که من هنوز به این نتیجه نرسیدهام، مشاجرهای بین نماینده دولت و نماینده مجلس به وجود آمده آیا این مجوز میشود که نماینده دولت کلیات مجلس را تخریب و فحاشی کند. بحث ما این قسمت آخر است.
لاریجانی ادامه داد: ممکن است مشاجرهای شکل بگیرد اما این مجوز نیست که آدم از حدود زبانی خارج شود و به کلیات نهاد مجلس توهین کند. این خیلی زشت است و ما در طول تاریخ چنین چیزی را نداشتهایم.
وی یادآور شد: من قضاوتی ندارم که چه کسی شروع کرد. گاهی از این مسایل پیش میآید و نماینده مردم و یا نماینده مجلس توهین میکند این مهم نیست. در همه مجالس وجود دارد اما مجوز نمیشود که نماینده دولت که به مجلس دعوت شده با صدای بلند به کلیات مجلس توهین کند. اینجاست که ما ایراد داریم. این کار غلط و زشتی است که نباید انجام شد و حتماً باید با آن برخورد شود.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پیگیری قضائی شما به چه شکلی است آیا خواستار برکناری وی شدهاید، گفت: ما از قوه قضائیه می خواهیم که رسیدگی کند. ما برای قوه قضائیه برنامهای نمینویسیم.
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